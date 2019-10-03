شاهد.. شاب يغني لـ"حمو بيكا" من داخل مسجد وبيده مصحف.. و"الأوقاف": "لا يعقل"
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:05 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يغني أغنية شعبية لحمو بيكا داخل أحد المساجد، ويمسك بإحدى يديه الميكروفون والأخرى مصحف.
ونُشر المقطع على موقع "تيك توك" الخاص بالفيديوهات، وأثار غضب واسع بين رواد مواقع التواصل مطالبين بالوصول إلى الشاب ومعاقبته.
ونادى الكثيرون الأمن والنائب العام من أجل التدخل ومحاسبة هذا الشاب، ليكون عبرة لغيره لعدم احترامه بيت الله وحرمة المسجد.
من جانبه، أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن هذا الأمر لا يعقله مسلم أو أي إنسان، مؤكدا : "فيديو مفبرك".
ولاقى الفيديو الذي انتشر على موقع التواصل فيس بوك سخط العديد من المستخدمين نظرا لإسائته لبيت من بيوت الله.
Advertisements
- شاهد.. "الأوقاف" عن فيديو رقص صافيناز أعلى مأذنة مسجد: "مفبرك"
- "الأوقاف" تنفي ومدير أعمالها يرد.. القصة الكاملة لواقعة رقص "صافيناز" فوق مئذنة مسجد (فيديو)
- على طريقة "ديسباسيتو".. شاب يسخر من ازدحام شواطئ إسكندرية (فيديو)
- فيديو صادم لشابين يصفعان أحد ذوي الاحتياجات الخاصة على وجهه.. والأخير يكشف مفاجأة
- فيديو مؤثر.. شاب يدخل في نوبة بكاء لإتمامه حفظ القرآن بحفر الباطن
- "فنان هارب وأكاذيب إخوانية وفبركات للجزيرة".. مُخطط ثلاثي لهدم مصر
المزيد عن: مسجد شاب يغني لحمو بيكا حمو بيكا الاوقافتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر