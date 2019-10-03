شاهد.. شاب يغني لـ"حمو بيكا" من داخل مسجد وبيده مصحف.. و"الأوقاف": "لا يعقل"

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يغني أغنية شعبية لحمو بيكا داخل أحد المساجد، ويمسك بإحدى يديه الميكروفون والأخرى مصحف.





ونُشر المقطع على موقع "تيك توك" الخاص بالفيديوهات، وأثار غضب واسع بين رواد مواقع التواصل مطالبين بالوصول إلى الشاب ومعاقبته.





ونادى الكثيرون الأمن والنائب العام من أجل التدخل ومحاسبة هذا الشاب، ليكون عبرة لغيره لعدم احترامه بيت الله وحرمة المسجد.





من جانبه، أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن هذا الأمر لا يعقله مسلم أو أي إنسان، مؤكدا : "فيديو مفبرك".



