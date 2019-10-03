آخرها "الشرق تبث فيديو مفبركة لتظاهرات أطفال".. أكاذيب الإخوان الإرهابية لا تنتهي (فيديو)

تسعى القنوات الراغبة في هدم مصر بإستمرار، لبث فيديوهات مفبركة من أجل زعزعة الاستقرار والأمن في مصر، ورغم توجيه المصريين صفعات لتلك القنوات بكشف أكاذيبهم وخداعهم، وعدم الانسياق خلفها الإ أنهم مازالوا مستمرون في سياسة الكذب، ولكن مصر أيضاً مستمرة في مواجهة تلك الأكاذيب وكشف حقيقة هؤلاء المخادعون.

فيديو مفبرك لأطفال في المدرسة

في سقطة أخرى تدل على استمرار إعلام الجماعة في الفبركة، بث الإعلامي الإخواني فيديو مفبرك بإستخدام الأطفال في صناعة مظاهرات إخوانية مفبركة.

وعرضت فضائية "اكسترا نيوز"، فيديو يكشف استغلال إعلام الجماعة الإرهابية أطفال المدارس فى المنيا، فى صناعة مظاهرات إخوانية مفبركة، وكشفت كيف تبث القنوات الإرهابية سمومها من الخارج، بتزييف الوعى، ونشر الأكاذيب والفيديوهات المفبركة.

وأذاعت قناة الشرق الإرهابية فيديو لخروج تلاميذ من إحدى المدارس فى مركز العياط بالجيزة، ويستطيع المشاهد من الوهلة الأولى اكتشاف تركيب صوت الهتافات المناهضة للرئيس السيسي.

مواطن يتظاهر في مدينتي قنا والوراق في وقت واحد

ومنذ أسبوعين خدعت قناة الجزيرة المواطنين، من خلال تزييف الحقائق، حيث لجأت القناة الإرهابية لتأجيج دعوات الفوضى التي دعت إليها الجماعة الإرهابية، من خلال نشر فيديو يظهر مواطنًا يتظاهر فى مدينتى قنا والوراق فى وقت واحد، وهو ما يؤكد فبركة القناة القطرية، لإيهام المصريين بأن هناك تظاهرات.

وسادت حالة من الغضب لدى الشارع المصرى، والذى يشهد يوميا فبركة القناة القطرية لكثيرٍ من الأحداث في مصر، بهدف نشر الفوضى والقضاء على حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.

كوبري قنا

وينضم لمسلسل الفبركة، ما قامت به قناة الجزيرة، من عرض صور وفيديوهات يظهر فيها كوبري "قوص" بمحافظة قنا، وكتبت أعلاها عبارة "قنا قبل قليل"، وفي جزء آخر من الشاشة عرضت نفس الفيديو الذي يظهر فيه كوبري "قوص" وكتبت عبارة: "الأقصر قبل قليل"، لينهال على القناة تعليقات ساخرة على انتقال الكوبري بين محافظتين.

وكتبت إحدى النشطاء على "تويتر" قائلة: "ده بقى جزء من كوبري قوص العلوي، اللي عمله السيسي في محافظة قنا السنة اللي فاتت، الجزيرة نقلته لمحافظة الأقصر.. معجزااااات.. بس مش فاهمة هو الكوبري الجميل اللي عمله الريس عنده مطالب هو كمان؟".

بث فيديوهات

ومن بين فيديوهات الزيف والفبركة، بث قناة الجزيرة الإرهابية عبر صفحتها الجزيرة مباشر، فيديو لمسيرة تأيدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحاولت تزييف حقيقة الفيديو بأنه فيديو مطالب برحيل الرئيس.

وكتبت القتاة عبر صفحتها: "مظاهرات مطالبة برحيل السيسي تحت شعار جمعة الخلاص"، بينما كتبت أسفل الفيديو "مظاهرات مؤيدة للسيسي".

اعتراف الجزيرة بفبركة الفيديوهات

واعترفت قناة الجزيرة سابقاً، ببث صور ومقاطع فيديو قديمة ومفبركة في المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان الإرهابية، والمقاول الهارب محمد علي، لهدم استقرار الدولة المصرية.

ويظهر في الفيديو، مذيعة قناة الجزيرة تقول على الهواء، إن مقاطع الفيديو تم تداولها بشكل واسع إلا أنهم اكشتفوا فيما بعد أنها قديمة ومفبركة ومن أبرزها الصورة التي تم تداولها لاحتفال جماهير الكرة المصرية في شهر يونيو الماضي.

وأشارت مذيعة قناة الجزيرة إلى أن الصورة الثانية تظهر احتفال الجماهير المصرية بتأهل المنتخب الوطني لمونديال "روسيا"، وأيضا الفيديو الذي قيل إنه لمظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحلة ولكن فيما بعد تبين أن الصوت تم تركيبه على الصورة وليست حقيقية.

هذا، وقامت القناة بالذهاب إلى المناطق التي قيل إنها شهدت مظاهرات ضد الدولة المصرية، وأثبتت أنها خالية من المظاهرات كما زعمت القناة القطرية، ومنها على سبيل المثال محافظة السويس.

وكتبت القتاة عبر صفحتها: "مظاهرات مطالبة برحيل السيسي تحت شعار جمعة الخلاص"، بينما كتبت أسفل الفيديو "مظاهرات مؤيدة للسيسي".