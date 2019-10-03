البورصة الأمريكية تتعافي في مستهل التعاملات اليوم الخميس

تعافت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجلت أكبر وتيرة تراجع فى شهر ونصف بنهاية التعاملات أمس ، مع ترقب التطوراب التجارية والاقتصادية.





وتعتزم الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية على سلع أوروبية في 18 أكتوبر الجاري بعد أن حصلت على حكم من منظمة التجارة العالمية بأحقيتها في الشكوى المقدمة بشأن الدعم الحكومي غير القانوني لشركة "إيرباص".





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في شهر خلال الأسبوع الماضي





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 26083 نقطة.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.1 بالمائة إلى 2890.7 نقطة، وارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 7797.7 نقطة.





وخلال الفترة ذاتها، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 99.





وسجلت البورصة الأمريكية أكبر وتيرة تراجع فى شهر ونصف بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، بالرغم من تقليص مؤشر "داو جونز" خسائرة ليفقد نحو 490 نقطة، وسط مخاوف دخول البلاد في حالة ركود اقتصادي والقلق من حرب تجارية على جانبي الأطلسي.

وخيّم اللون الأحمر على أداء "وول ستريت" وسط مخاوف المستثمرين من تعرض الاقتصاد إلى حالة من الركود على خلفية البيانات الاقتصادية الضعيفة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 135 ألف وظيفة لسوق العمل في مقابل 140 ألف وظيفة كان من المتوقع إضافتها كما أن قراءة شهر أغسطس السابق له تم تعديلها بالخفض بنحو 38 ألف وظيفة.

وتضاف هذه البيانات إلى الصورة السلبية التي كونها المستثمرين بعدما انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في نحو 10 سنوات مع حقيقة أن الأداء على الصعيد العالمي لم يكن أفضل حالاً.

وقضت منظمة التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة في النزاع المتعلق بشكوى واشنطن من حصول شركة "إيرباص" على دعم حكومي أوروبي، وهو ما يمنح إدارة ترامب الحق في فرص رسوم جمركية على سلع أوروبية.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.9 بالمائة أو ما يوازي 494 نقطة ليهبط إلى مستوى 26078 نقطة، وهو أسوأ أداء يومي منذ 23 أغسطس الماضي.

زهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1.8 بالمائة عند مستوى 2887 نقطة.

و"ناسداك" تراجع بنسبة 1.6 بالمائة مسجلاً 7852 نقطة.

وبحلول الساعة 8:08 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 99.030.



