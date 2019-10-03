إيران تحث الحجاج على تأجيل الزيارات إلى العراق

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حثت وزارة الخارجية الإيرانية الحجاج الإيرانيين على تأجيل زياراتهم إلى الأماكن الشيعية المقدسة في العراق وسط الاضطرابات في الدولة العربية المجاورة.



وناشد بيان الوزارة اليوم الخميس الحجاج بالانتظار حتى يعود "السلام" إلى المدن العراقية، وأعرب عن أمله في أن تساعد الحكومة والأمة العراقية، وكذلك الأحزاب والجماعات السياسية، في تهدئة الاضطرابات "التي يسيء الأجانب استخدامها ".



كل عام يزور حوالي مليوني حاج إيراني المدن الشيعية المقدسة في يوم الأربعين، الذي يصادف هذا العام 19 أكتوبر، للاحتفال السنوي بمناسبة نهاية فترة الحداد على استشهاد الإمام حسين، حفيد النبي محمد وصلى الله عليه وسلم الشخصية المركزية في الإسلام الشيعي.



قُتل الإمام حسين في معركة في كربلاء عام 680 ميلادي، مما عزز الخلاف بين السنة والشيعة.



وقد استدعت وزارة الخارجية العراقية سفير إيران في بغداد لإدانة تهديده بأن طهران سترد على أي هجوم أمريكي في أي مكان في العالم، بما في ذلك في العراق.



ويأتي هذا التطور في الوقت الذي سيطرت فيه الاحتجاجات المميتة على بغداد وانتشرت منذ يوم الثلاثاء إلى المحافظات الجنوبية في العراق. حتى الآن، تم الإبلاغ عن مقتل 19 شخصًا، من بينهم شرطي واحد.



وقال بيان الوزارة اليوم الخميس إن المسؤول العراقي عبد الكريم هاشم أبلغ مبعوث إيران، إراج مسجدي، أن القوات الأمريكية موجودة في العراق.



واضاف إن هاشم أبلغ مسجدي أن العراق لن يقبل أن يصبح ساحة للنزاعات الدولية.



أخبر مسجدي قناة دجلة العراقية مؤخرًا أنه إذا هاجم الأمريكيون إيران، فإن طهران "ستضرب أي مكان، بما في ذلك (داخل) العراق".



لقد وقع العراق في وسط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، مما زاد من الضغط على الحكومة الهشة في بغداد التي تستضيف الآلاف من القوات الأمريكية والميليشيات التي تدعمها إيران.

وتقول وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي دعا ممثلي المتظاهرين للحضور إلى البرلمان لمناقشة مطالبهم.



ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل ولكن يبدو أن الخطوة محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي اجتاحت بغداد وانتشرت منذ يوم الثلاثاء إلى المحافظات الجنوبية في العراق.



جاءت تعليقات الحلبوسي يوم الخميس عندما أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في بغداد على الرغم من حظر التجول الذي تم الإعلان عنه في العاصمة العراقية قبل ساعات. قال مسؤولون طبيون عراقيون، إنه قتل عشرة أشخاص في جنوب العراق خلال الليل، مما رفع عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 19 شخص.



وأضاف المسؤولون أنه قتل خمسة أشخاص في مدينة عمارة الجنوبية وخمسة آخرين في مدينة الناصرية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، موضحين ان القتلى الخمسة في الناصرية هم أربعة مدنيين وشرطي.



وأوضح المسؤولون اليوم الخميس إنه اصيب 45 شخصًا في عمارة، بعضهم بجروح جراء الرصاص المطاطي.



بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الثلاثاء وانتشرت في معظم المناطق في جنوب العراق بعد يوم واحد.



كما صرح مسؤول عراقي إن بغداد أغلقت معبرا حدوديا مع إيران بسبب الاضطرابات المميتة في العراق وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة العراقية والعديد من المحافظات الجنوبية.



وتابع المسؤول أن معبر خسرو الحدودي مع إيران في محافظة ديالى الشرقية سيظل مغلقًا حتى إشعار آخر.



وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن الحدود أغلقت بسبب "الوضع" في العراق.



هناك تسعة معابر حدودية بين البلدين. واكد المسؤول العراقي إنه تم إغلاق معبر الشيب الحدودي بين البلدين لفترة وجيزة خلال الليل. تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته بما يتماشى مع اللوائح.



وأضاف مسؤولو الأمن العراقيون إنه اطلق مهاجمين مجهولين النار وقتلوا ناشطا عراقيا وزوجته في مدينة البصرة الجنوبية.



ويقول المسؤولون إن حسين عادل مدني، رسام كاريكاتير، قتل بالرصاص مع زوجته سارة مدني على يد مسلحين ملثمين اقتحموا منزلهم في المدينة في وقت مبكر يوم الخميس وسط اضطرابات مستمرة واحتجاجات تجتاح البلاد.



لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الأحدث في سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت نشطاء في البصرة في العام الماضي.



وقد أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضد بضع مئات من المحتجين في وسط بغداد، بعد ساعات من إعلان حظر التجول في العاصمة العراقية في أعقاب يومين من أعمال العنف المميتة التي اجتاحت البلاد وسط احتجاجات مناهضة للحكومة.

