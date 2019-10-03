بعد الإعلان عن إعادة تسعير الغاز .. صعود بأسهم شركات الحديد والأسمنت

صعدت أسهم شركات الحديد والأسمنت والألومنيوم، المدرجة بالبورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع إعلان الحكومة عن إعادة تسعير الغاز لتلك الأنشطة الصناعية، وخلال جلسة التداول أوقفت إدارة البورصة المصرية، كلا من شركات حديد عز، العز للسيراميك والبورسلين، العز الدخيلة للصلب، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الألومنيوم العربية، الحديد والصلب المصرية، العربية للأسمنت، مصر للألومنيوم، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة تجاوزت 5%.









و شهدت اسعار الحديد حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليومين الماضيين منذ بداية شعر أكتوبر الجارى بقيمة تراجع وصلت إلى نحو 500 جنيه، الأمر الذي يعد بشرى سارة ببداية إنتعاشة يشهدها السوق العقاري خلال الفترة الحالية .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن موافقة المجلس على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.