أحمد أمين: "محدش هيفرط في التورتة اليومين دول"



وتبادل المتابيعن التعليقات ومنهم متابع له من "غزة" قائلأ: "انا من غزة وعرفت مصطفى ابو تورتة الله يعينه فضيحته بجلاجل".



وعلق أخر: "كلهم باصين على الكاميرا وانت مشغول بالتورتة غدارة اةةةي التورت".



والجدير بالذكر أن الفنان أحمد أمين دخل في الفترة الماضية بمجموعة من التحديات، ويشارك جمهوره بهذه الصور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك وايضًا على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وفي نفس السياق كان أخر تحدي دخل فيه "امين"هو "رقم 2" وهو عبارة عن غسيل المواعين، وشارك جمهوره قائًلا: "اديني ساعدت في شغل البيت أهو..حتى لو مفيش غير طبقين مليش فيه".



وتبادل المعجبون التعليقات بالتشجيع على هذه الخطوة وعبر أحدهم قائًلا: "حضرتك كدا على الطريق الصحيح.. مش فاضل غير تذاكر للولاد..انا كنت قولتلك كده المرة اللي فاتت، وعبرأخر قائًلا: "والله شعور جميل حتى لو طبقين".



والجدير بالذكر أن أول تحدي قام به أحمد أمين كان منذ يومين عندما عاد الى بيته في ساعات متأخرة بسب ضغط الشغل وقرر وقتها عندم النوم وفضل الجلوس مع ابنائه، فقام بمشاركة متابعيه ايضًا عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"



وعلق"أمين" قائًلا: "اليوم الأول في التحدي.. راجع من الشغل تعبان جدا بس قفشت نفسي وأنا داخل أنام.. أصله مش من أولها.. فاختارنا فيلم أنا والولاد وقولنا ندردش فيه مع بعض.. ربنا يحفظ ولادنا جميعًا ويعيننا على تربيتهم #لمة_العيلة.



وفي سياق مختلف أصيب "أمين" بتعب الفترة الماضية، وطمئن محبيه على حالته الصحية، بعد إصابته بمرض في الحنجرة أفقده صوته. وكتب أمين، عبر حسابه على موقع التدوين الشهير"تويتر"، قائلًا: "إلى كل الناس اللي سألت عليا واهتمت.. ربنا ما يحرمني منكم.. أنا الحمد لله بقيت أحسن.. ودي تجربتي مع فترة الصمت.. باختصار".



وكان أحمد أمين قد كشف تفاصيل رحلته مع فترة "المرض" التي عانى منها الأيام الماضية، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك" قائلًا: "أنا الحمد لله بقيت أحسن كتير.. وهارجع اشتغل قريب جدًا.. وباخد دلوقتي جلسات voice therapy دي حاجة لطيفة جدًا واكتشفت إنها ضرورية ومفيدة لكل اللي بيستخدم صوته كتير (ممثل - مغني - مدرس) بس مش ده المهم.. المهم هو إني استفدت كتير جدًا من تجربة الصمت.. أسبوعين من غير كلام فرقوا معايا جدًا ذهنيًا.. وينفع يتكتب فيها كتب".



وعن فترة مرضه والصمت، قال أمين: "لقيت نفسي عايز اكتب زي زمان.. مش عشان عندي كبت.. لأ.. عشان المخزون بيزيد.. ما هو لما بتقلل وقت الإرسال وقت الاستقبال بيزيد.. أنا بقيت بسمع".



شارك الفنان الكوميدي أحمد أمين، متابعيه بصورة له أثناء تصويره لأحد أعماله مع كاست العمل على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"وظهر في هذه الصورة "أمين" وهو يأكل من التورتة بينما جيمع كاست العمل يلتقطون صورة "سيلفي" وعلق أمين على هذه الصورة قائلأ: "عايزين يتصورة بس محدش هيفرط في التورتة يوقوم اليومين دول".