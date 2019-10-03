بعد انخفاضها 500 جنيه.. أسعار الحديد تواصل تراجعها اليوم

شهدت اسعار الحديد حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليومين الماضيين منذ بداية شعر أكتوبر الجارى بقيمة تراجع وصلت إلى نحو 500 جنيه، الأمر الذي يعد بشرى سارة ببداية انتعاشة يشهدها السوق العقاري خلال الفترة الحالية وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسم الشركة سعر الطن حديد عز 11.200 ألف جنية حديد العتال 11.100 ألف جنية حديد عطية 10.950 جنيهاً حديد بشاي 11.150 جنيهاً حديد المراكبي 10900 جنيهاً حديد سرحان 10900 جنيهاً حديد المعادي 10850 جنيهاً





متوسط أسعار الحديد في مختلف الشركات شهد أسعار الحديد انخفاضًا ملحوظًا حيث وصل سعر الحديد إلى نحو 11 ألفاً مصرياً وذلك لسعر حديد عز وبينما وصل حديد عطية 10 آلاف جنيهاً 950 جنيهاً بينما استقر حديد العتال أيضاً بسعر 11 ألفاً.



اسعار الحديد اليوم في مصر





حديد عز 11.200 ألف جنية

حديد العتال 11.100 ألف جنية

حديد عطية 10.950 جنيهاً

حديد بشاي 11.150 جنيهاً

حديد المراكبي 10900 جنيهاً

حديد سرحان 10900 جنيهاً

حديد المعادي 10850 جنيهاً

متوسط أسعار الحديد

شهد متوسط سعر الطن للحديد في معظم الشركات نحو 11500 ألف جنيهاً للطن، ويذكر أن هذه الأسعار شهدت استقراراً بعد صعود خلال الشهور الماضية.



