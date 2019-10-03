بعد انخفاضها 500 جنيه.. أسعار الحديد تواصل تراجعها اليوم
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:54 م
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شهدت اسعار الحديد حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليومين الماضيين منذ بداية شعر أكتوبر الجارى بقيمة تراجع وصلت إلى نحو 500 جنيه، الأمر الذي يعد بشرى سارة ببداية انتعاشة يشهدها السوق العقاري خلال الفترة الحالية وجاءت الاسعار على النحو التالي:
|اسم الشركة
|سعر الطن
|حديد عز
|11.200 ألف جنية
|حديد العتال
|11.100 ألف جنية
|حديد عطية
|10.950 جنيهاً
|حديد بشاي
|11.150 جنيهاً
|حديد المراكبي
|10900 جنيهاً
|حديد سرحان
|10900 جنيهاً
|حديد المعادي
|10850 جنيهاً
متوسط أسعار الحديد في مختلف الشركات
شهد أسعار الحديد انخفاضًا ملحوظًا حيث وصل سعر الحديد إلى نحو 11 ألفاً مصرياً وذلك لسعر حديد عز وبينما وصل حديد عطية 10 آلاف جنيهاً 950 جنيهاً بينما استقر حديد العتال أيضاً بسعر 11 ألفاً.
اسعار الحديد اليوم في مصر
حديد عز 11.200 ألف جنية
حديد العتال 11.100 ألف جنية
حديد عطية 10.950 جنيهاً
حديد بشاي 11.150 جنيهاً
حديد المراكبي 10900 جنيهاً
حديد سرحان 10900 جنيهاً
حديد المعادي 10850 جنيهاً
متوسط أسعار الحديد
شهد متوسط سعر الطن للحديد في معظم الشركات نحو 11500 ألف جنيهاً للطن، ويذكر أن هذه الأسعار شهدت استقراراً بعد صعود خلال الشهور الماضية.
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