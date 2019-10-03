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برلمانية تتقدم ببيان عاجل حول وقائع فساد بمستشفى فوة بكفر الشيخ

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:47 م
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برلمانية تتقدم ببيان عاجل حول وقائع فساد بمستشفى فوة بكفر الشيخ
النائبة هالة أبو السعد
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إسلام شعراوي
 
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تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وقائع فساد واهدار مال عام تضر صالح المواطنين، في مستشفي فوة للتأمين الصحي بكفر الشيخ

وقالت النائبة، إن الهيئة العامة للتأمين الصحى - فرع الغربية قد قامت بالتعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبناء مخازن للهيئة، وذلك على قطعه ارض مساحتها ١٠٠٠ متر مربع داخل محيط مستشفى فوه للتأمين الصحى بمحافظة كفر الشيخ، موضحة أن هذه القطعة كانت مخصصه لبناء مركز للقلب لخدمه المواطنين فى نطاق وسط وغرب الدلتا، والذى يخدم المواطنين فى العديد من المحافظات المحيطة لاسيما مراكز فوه ودسوق وقلين ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومراكز المحموديه وادفينا بالبحيرة.

وتابعت أبو السعد: "يخدم هذا المركز كتله سكانية تقدر بحوالى ٨ مليون مواطن يطالبونا ويطالبون الدولة منذ سنوات بإنشاء ((مركز لعلاج أمراض القلب )) حيث يعانى المواطنون فى هذه المنطقة أشد المعاناة فى علاج حالات القلب لأهلهم وأبنائهم".

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أن هناك حاله من السخط الشديد بين المواطنين منذ أن علموا بخبر تخصيص الهيئة لهذه الارض لبناء (المخزن) بتكلفة ثمانية ملايين جنيه، وهذا يعنى إلغاء الدولة لوعدها بإنشاء مركز لعلاج أمراض القلب على هذه الأرض حيث انه لا يوجد قطعه ارض مماثلة فى المنطقة بالكامل.

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بضرورة التوجيه اللازم لوقف تنفيذ هذا العقد فورًا، وإلغاء بناء المخزن على هذه الأرض واستكمال دراسة إنشاء مركز للقلب بمستشفى فوه للتأمين الصحي لخدمه المرضى من فقراء المواطنين الذين هم في أشد الحاجه لهذه الخدمة الطبية.
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