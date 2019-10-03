الخارجية الأمريكية تتحدث عن إزالة السودان من قائمة الإرهاب

أوضحت الخارجية الأمريكية، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، عملية تحتاج إلى بعض الوقت والتعامل مع القوانين التي أصدرتها المؤسسات الامريكية بحق السودان.

وأضافت الخارجية في مؤتمر صحفي أمس في نيويورك، لايمكن تحديد تاريخ معين لرفع السودان من قائمة الارهاب، ونتعامل مع السودان الآن بوصفه شريك يمكن أن يدعم الاستقرار في الاقليم.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعاملت مع السودان لسنوات طويلة باعتباره دولة مصدرة للارهاب ومصدر لعدم الاستقرار في الاقليم.

وتابع: "هذا الأمر جعل الحكومة الأمريكية والكونجرس الأمريكي والجهات المسؤولة تضع عددا من القوانين تحدد ما يمكن أن نفعله وما لا يمكن أن نفعله مع السودان".



