وزير الإسكان: تسليم مدرستين متعددتي المراحل التعليمية بمدينة الشروق بتكلفة 28.5 مليون جنيه
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:34 م
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صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تسليم مدرسة المستقبل بسعة 42 فصلا بمنطقة شمال إسكان المستقبل بمدينة الشروق، ومدرسة أخرى بسعة 33 فصلا بمنطقة الواجهة الشرقية متعددتي المراحل بتكلفة 28.5 مليون جنيه، لهيئة الأبنية التعليمية بمحافظة القاهرة بنظام نقل الأصول، لتكون إضافة متميزة لمنظومة التعليم بالمدينة.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تنفيذ مدرسة المستقبل على مساحة " 8000م2" تضم مبنى متعدد المراحل بعدد (4 فصول رياض الأطفال – 12 فصلا للابتدائي – 17 فصلا للإعدادي – 11 فصلا للثانوي )، وتم بدء التشغيل التجريبي لها خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن مدرسة الواجهة الشرقية تم تنفيذها على مساحة "7000م2" وتضم مبنى متعدد المراحل بعدد (4 فصول لرياض أطفال – 12 فصلا للابتدائي – 17 فصلا للإعدادي)، بالإضافة إلى (معامل حاسب آلي – مكتبة - مسرح - منطقة ألعاب أطفال - ملعب كرة قدم - ملعب ثلاثي).
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ مدرسة المستقبل بمعرفة جهاز المدينة ضمن خطة العام المالي 2018/2019 بتكلفة تقدر بنحو 17 مليون جنيه، ومدرسة الواجهة الشرقية بتكلفة 11.5 مليون جنيه، بأعلى مستوى من التشطيبات للمساهمة في توفير خدمة تعليمية تليق بمدينة الشروق، مؤكداً أن جميع العاملين بالجهاز لا يدخرون جهداً من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية بكافة القطاعات المختلفة بالمدينة.
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