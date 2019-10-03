شاهد بالفيديو.. مصطفى أبو تورته يوجه رسالة لـ نهال





وجه الشاب مصطفى أحمد، والذي اشتهر خلال الساعات الماضية بـ"أبو تورتة"، رسالة لنهال هخطيبته السابقة، والتي خرجت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وروت انه ترك حفل قاعة خطبتهما بحجة مرض خاله، وقام باخذ "التورتة معه"، وهو ماتسبب في سخرية الجميع منه.



مصطفى أبو تورته: "جوز والدة نهال كان طمعان في الشبكة" (فيديو)

حيث اكد "أبو تورتة"، خلال حواره لـ"الفجر الفني"، على عدم وجود نية مسبقة لفعل تلك الأمر، والذي تسبب له في هجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الأعلام، لافتًا إلى أنه مزال يراعي العشرة ولقمة العيش الذي أكلها في منزلها، ويرفض الترجيح الذي صدر منها، وإتهامه بفعل اشياء ليس لها أساس من الصحة.









وأشار "أبو تورتة"، إلى أن زوج والدتها هو سبب الأزمة، حيث قال: "طلبوا مني أن أقوم بتلبس الشبكة لنهال أولا، ثم المغادرة، فكان ردي أننا لم ننقطع من بعضنا، ومن الممكن أقوم بتلبيس الشبكة في المنزل، عندما أطمئن على خالي، ورفض زوج والدتها الأمر، قائلًا: "امشي روح شوف خالك ومالكش دعوة بيها إحنا هنروحها بطرقتنا".



