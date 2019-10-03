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شاهد بالفيديو.. "مصطفى تورته": "أنا بحب نهال ومكنش في نيتي أسيبها"

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:04 ص
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شاهد بالفيديو.. مصطفى تورته: أنا بحب نهال ومكنش في نيتي أسيبها
مصطفى احمد الشهير بـ"مصطفى تورتة"
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سعد نبيل
 
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كشف الشاب مصطفى أحمد الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"مصطفى تورته"، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" تفاصيل وملابسات قصته التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرجت علينا فتاة تدهى نهال، اتهمته بتركها في قاعة حفل خطبتهما وانصرف هو وأهله بحجة مرض خاله، والغريب في الأمر أنه أخذ الحلويات معه والـ"تورت" قبل الانصراف، وهو ما تسبب في شن جملة سخرية شديدة وهجوم حاد عليه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

"مصطفى تورته" قال لموقع لـ"الفجر" أنه كان هناك علاقة حب قوية جمعته بنهال قبل ارتباطهما رسميا، ولم يكن هناك أي مخططات أو نية لتركها أو الانفصال عنها بهذا الشكل، وأن كل ما حدث أن "خاله" مؤيض سرطان، وتعرض لأزمة صحية مفاجأة فطلب من أهل نهال، تأجيل برنامج حفل الخطوبة، لحين الاطمئنان على حالة خاله الصحية، ولكن زوج والدة نهال رفض، وأصر على استمرار الحفل.


وفي الفيديو التالي يكشف "مصطفى تورته" التفاصيل الكاملة للواقعة.
 

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