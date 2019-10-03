أهمية تناول المأكولات البحرية يوميا خلال الحمل وتأثيرها على الجنين

شددت دراسة حديثة على ضرورة تناول المأكولات البحرية بشكل يومي خلال فترة الحمل، حيث أنها تقلل من فرص إصابة جنينها باضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة.





ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اكتشف الباحثون أن الأمهات اللاتي تناولن المأكولات البحرية بكثرة خلال فترة الحمل، تقل فرص إصابة أطفالهم بهذا المرض.





وأوضح الباحثون أن الاختبارات أظهرت بأن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم السمك يوميا خلال فترة الحمل، كان مستوى أدائهم أفضل بنسبة 24 % مقارنة مع الأطفال الذين تناولت أمهاتهم السمك مرة واحدة يوميا في الأسبوع.





ونوه الباحثون أن الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل هي الأفضل، لأنها غنية بأحماض أوميغا -3 التي تساعد عملية بناء دماغ الجنين في الرحم.





وحلل الباحثون ما يقارب 1.641 زوج من الأمهات والأطفال، بالإضافة إلى دراسة تأثير عدة أنواع من الأسماك .





وكانت النتائج أعلى عند الأطفال الذين تفضل أمهاتهم الأسماك الدهنية ، مثل سمك السلمون والماكريل ، أو الأسماك الخالية من الدهن ، مثل سمك القد أو سمك الحدوق ، مقارنة بالأمهات الذين يعتمدون على سمك التونة المعلبة أو المحار.



