عبر "صوتك مسموع".. حساب المواطن يتلقى شكاوى المستفيدين
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
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تلقى حساب المواطن شكاوى المستفيدين من دعم البرنامج عبر خدمة صوتك مسموع وهذا بعد إيداع دفعة سبتمبر وقبل صرف دفعة أكتوبر المفترض ايداعها يوم 10 من الأسبوع المقبل.
وأعلن حساب المواطن عبر تويتر عن خدمة صوتك مسموع، وعن رقم موحد يمكن للمستفيدين من الدعم أن يحتفظون به وحين ظهور أي مشكلة يمكن الاستفسار من حساب لمواطن عليها، كما يمكنهم من خلال الرابط التالي الوصول للبرنامج بكل سهولة، هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وللاستعلام عن قيمة دعم البرنامج، يمكن للمستفيدين الاطلاع عليها من خلال الحاسبة لتقديرية عبر اتباعهم الخطوات التالية:
- التأكد من إدخال نفس الرقم الذي تم اعتماده عند التسجيل للمرة الاولى في البرنامج
- التأكد من أهلية كل الأفراد التابعين للحصول على الدعم وفق السياسات المعلنة
ولمعرفة قيمة الدعم في برنامج حساب المواطن إليكم الخطوات التالية:
- الدخول لموقع حساب المواطن
- اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية
- كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة
- سيظهر حينما مبلغ الاستحقاق التقديري
وأردف حساب المواطن أن دفعة أكتوبر ستصل للمستفيدين من دعم البرنامج يوم الخميس من الأسبوع المقبل الموافق 10 أكتوبر 2019.
انطلقت حاسبة حساب المواطن الرسمية التي تحدد نصيب وقيمة كل فرد من الدعم، منذ إنطلاق حساب المواطن، وتقوم الحاسبة الرسمية بناء على متغيرات مختلفة تتوقف على بيانات المواطن المسجلة بالبرنامج باحتساب قيمة الدعم الصحيحة.
وتحديد قيمة استحقاق حساب المواطن تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وتركيبتها.
وكشف حساب المواطن عن مبلغ الدعم المتوقع قبل إيداعه في حساب المواطن السعودي، عن طريق الحاسبة التقديرية التي يستخدمها لتسهيل عليه معرفة الحساب قبل الحصول عليه.
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