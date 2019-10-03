تحذير.. النوم أقل من 6 ساعات يزيد من فرص الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة أجريت مؤخرًا، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية، أكثر عرضة للإصابة بالسرطان والموت المبكر عند النوم لمدة تقل عن ست ساعات في اليوم.





ووفقاً للدراسة التي اجرتها جمعية القلب الأمريكية، قال "جوليو فرنانديز ميندوزا"، أستاذ في كلية ولاية بنسلفانيا للطب: "تشير دراستنا إلى أن تحقيق النوم الطبيعي قد يكون وقائيًا لبعض الأشخاص الذين يعانون من هذه الظروف والمخاطر الصحية".





وتابع "ميندوزا": "ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفحص ما إذا كان تحسين وزيادة النوم من خلال العلاجات الطبية أو السلوكية يمكن أن تقلل من خطر الموت المبكر."





ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 1600 شخص بالغ (من 20 إلى 74 عامًا، وأكثر من نصف النساء) من مجموعة ولاية بنسلفانيا للبالغين الذين تم تصنيفهم إلى مجموعتين على أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري من النوع 2 ومرض القلب أو السكتة الدماغية.





وتمت دراسة المشاركين في مختبر النوم (1991-1998) لليلة واحدة ثم قام الباحثون بتتبع سبب الوفاة حتى نهاية عام 2016.





وجد الباحثون من بين 512 شخص توفوا، كان ثلثهم بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية وتوفي الآخرين بسبب السرطان.





ووجدوا أيضاً الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري وينامون أقل من 6 ساعات لديهم ضعف خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية.





وكان الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو السكتة الدماغية وينامون أقل من 6 ساعات لديهم ثلاثة أضعاف خطر الوفاة بسبب السرطان.





وأضاف فرنانديز ميندوزا: "يجب إدراج مدة النوم القصيرة كعامل خطر مفيد للتنبؤ بالنتائج الطويلة الأجل للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات الصحية".





