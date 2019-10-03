الهيئة العامة للأرصاد: أمطار رعدية وعوالق ترابية على مكة والمدينة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وعبر تقرير نشره الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن هناك أمطارًا رعدية وعوالق ترابية على مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة الكبرى 38، والصغرى بلغت 27، فيما تبلغ نسبة الرطوبة 90%.

وفيما يتعلق بالمدينة المنورة، فأوضحت «هيئة الأرصاد» أن هناك أمطارًا رعدية، ودرجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28 درجة، فيما ستكون نسبة الرطوبة 50%.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران، وحائل، والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.