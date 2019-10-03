"رويترز": مقتل 11 شخصا في احتجاجات جنوب العراق

قُتل 11 شخصًا خلال الاحتجاجات التي وقعت الليلة الماضية في مدينتين في جنوب العراق، بما في ذلك شرطي، وفقا لرويترز نقلا عن مصادر الشرطة والطبية.





و بحسب المصادر، توفي سبعة متظاهرين وشرطي في الناصرية خلال الاشتباكات، وقُتل أربعة أشخاص آخرين في مدينة العمارة.





وكان المشاركون في المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة العراقية بغداد يحاولون اقتحام مطار المدينة، في وقت سابق، بينما كانت قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.





في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حظر التجول في جميع أنحاء العاصمة بغداد، اليوم الخميس، وسط احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة.





وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في بيان مكتوب "جميع السيارات والأفراد ممنوعون تمامًا من الحركة في بغداد اعتبارًا من الساعة 5 صباحًا اليوم الخميس حتى إشعار آخر".





يوم الأربعاء، امتدت المظاهرات من بغداد إلى عدة محافظات أخرى.





وقالت مصادر في مستشفى الحسينية للتدريب، إن عدد الجرحى في الاحتجاجات ارتفع إلى 112.





واندلعت المظاهرات بعد عام من الاحتجاجات واسعة النطاق على انخفاض مستويات المعيشة التي هزت جنوب العراق، ولا سيما مدينة البصرة.





استخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع ضد بضع مئات من المحتجين الذين تجمعوا في ميدان بوسط بغداد، بعد ساعات من إعلان حظر التجول في العاصمة العراقية.





تم الإعلان عن حظر التجول في وقت مبكر من يوم الخميس عقب اجتماع لكبار قادة العراق لمناقشة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد.





قُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب المئات منذ أن أطلقت قوات الأمن النار أولًا على المتظاهرين يوم الثلاثاء.





وتقول السلطات إن حظر التجول يهدف إلى "حماية السلام العام" وحماية المتظاهرين من "المتسللين" الذين ارتكبوا هجمات ضد قوات الأمن والممتلكات العامة. يستثني الحظر المسافرين من وإلى مطار بغداد.





كانت شوارع بغداد مهجورة إلى حد كبير صباح الخميس. في ميدان التحرير، تجمع مئات الشباب المحتجين، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بين الحين والآخر.





نتشرت قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب بكثافة في العاصمة العراقية وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى ميدان رئيسي شهد مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة في اليوم السابق.





قُتل شخصان وجُرح أكثر من 200 شخص بعد أن فتحت قوات الأمن النار بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المناهضين للحكومة مساء الثلاثاء.





يوم الأربعاء، كان عمال البلديات العراقيون يقومون بتنظيف ميدان التحرير، ورش الشارع بالماء بينما أزالت الجرافات الأنقاض. انتشرت قوات الأمن بكثافة في المنطقة مع حاملات جنود مدرعة وسيارات دفع رباعي وعشرات من رجال مكافحة الشغب يقفون في حراسة الشوارع الجانبية.



