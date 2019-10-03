متظاهرون عراقيون يقتحمون مقار 3 محافظات وسط هتافات ضد إيران

أفادت شبكة العين الإخبارية، بأن عدد من المتظاهرين العراقيين، اقتحموا محافظات ميسان وذي قار وبابل وأضرموا فيها النيران، وسط هتافات ضد إيران وتدخلاتها في البلاد.

وقال ضابط عراقي برتبة عقيد في وزارة الداخلية العراقية وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن "عددا من المتظاهرين دخلوا إلى مباني المحافظات وأضرموا فيها النيران".

ورفع المتظاهرون في بغداد والمحافظات الجنوبية شعارات تطالب إيران ومليشياتها بالخروج من العراق، وبينها: "إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة".

وفي النجف، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي لـ"العين الإخبارية"، إن "الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة 10 متظاهرين و6 من الأمن".

ولفت إلى أن "القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في تفرقة المتظاهرين".

بدوره، كشف الدكتور كاظم الوائلي الطبيب في مستشفى النجف أن "أحد المتظاهرين فقد إحدى ساقيه بعد إصابته بطلقة من رشاش أحادي".

وفي ذي قار، ذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 20 متظاهرا أصيبوا خلال الاحتجاجات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قوات الأمن تحاول إخماد الحريق الذي اندلع بمبنى محافظة ذي قار، فيما أكدت اندلاع حريق ضخم داخل مبنى محافظة ميسان,

يأتي هذا فيما يحاول متظاهرون اقتحام مبنى مجلس محافظة واسط جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وكانت العديد من مدن العراق شهدت مظاهرات انطلقت الثلاثاء ولا تزال متواصلة، للمطالبة بالإصلاح والخدمات الرئيسية، وسط انتشار أمني مكثف ودعوات أممية للتهدئة.