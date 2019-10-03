ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

متظاهرون عراقيون يقتحمون مقار 3 محافظات وسط هتافات ضد إيران

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:38 ص
Advertisements
متظاهرون عراقيون يقتحمون مقار 3 محافظات وسط هتافات ضد إيران
متظاهرون عراقيون
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أفادت شبكة العين الإخبارية، بأن عدد من المتظاهرين العراقيين، اقتحموا محافظات ميسان وذي قار وبابل وأضرموا فيها النيران، وسط هتافات ضد إيران وتدخلاتها في البلاد.

 

وقال ضابط عراقي برتبة عقيد في وزارة الداخلية العراقية وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن "عددا من المتظاهرين دخلوا إلى مباني المحافظات وأضرموا فيها النيران".

 

ورفع المتظاهرون في بغداد والمحافظات الجنوبية شعارات تطالب إيران ومليشياتها بالخروج من العراق، وبينها: "إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة".

 

وفي النجف، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي لـ"العين الإخبارية"، إن "الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة 10 متظاهرين و6 من الأمن".

 

ولفت إلى أن "القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في تفرقة المتظاهرين".

 

بدوره، كشف الدكتور كاظم الوائلي الطبيب في مستشفى النجف أن "أحد المتظاهرين فقد إحدى ساقيه بعد إصابته بطلقة من رشاش أحادي".

 

وفي ذي قار، ذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 20 متظاهرا أصيبوا خلال الاحتجاجات.

 

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قوات الأمن تحاول إخماد الحريق الذي اندلع بمبنى محافظة ذي قار، فيما أكدت اندلاع حريق ضخم داخل مبنى محافظة ميسان,

 

يأتي هذا فيما يحاول متظاهرون اقتحام مبنى مجلس محافظة واسط جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد.

 

وكانت العديد من مدن العراق شهدت مظاهرات انطلقت الثلاثاء ولا تزال متواصلة، للمطالبة بالإصلاح والخدمات الرئيسية، وسط انتشار أمني مكثف ودعوات أممية للتهدئة.

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هتافات ضد ايران متظاهرون عراقيون ايران العراق الأحتجاجات
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
-
x
15:00
-
بيراميدز
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
-
x
02:30
-
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
-
x
18:55
-
روما
إي زد آلكمار
-
x
18:55
-
مانشستر يونايتد
كراسنودار
-
x
21:00
-
خيتافي
آرسنال
-
x
21:00
-
ستاندر دو لياج
إشبيلية
-
x
21:00
-
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
-
x
19:00
-
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:05
-
الوحدة
التعاون
-
x
19:10
-
أبها

DMCA.com Protection Status