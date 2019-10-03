انفراد| "الفجر" تحاور "مصطفى تورته" ومفاجآت صادمة تنشر لأول مرة

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*مش هكلف خطوبة بمبلغ وقدره علشان أسرق تورتة جوز أمها كان طمعان في الشبكة

* أحترمت العيش والملح اللي أكلته في بيت نهال وهجوم رواد السوشيال ميديا صابني واسرتي بالاذى النفسي

*لم اتوقع هذه الضجة واعتقد انها زوبعه في فنجان ووزعت شوكولاته على زملائي بالعمل في اليوم التالي كانه لم يحدث شيئ

*طلبت من اسرة نهال تلبيس الشبكة في المنزل ولكن بعد الاطمانان على خالي ولكنهم رفضو







"انا دخلت بيتكو واحترمت العيش والملح اللى اكلتو عندكو"؛ بهذه الكلمات بدأ مصطفى أحمد الذي قلب عالم السوشيال ميديا منذ أمس بـ"مصطفى تورتة"، وذلك بعد أن قامت خطيبته السابقة بنشر صورة لهم مشيره إلى أنه شخص مريض نفسي، تركها اثناء حفل الخطوبة بحجة مرض خاله المفاجئ، واصر على أخذ التورتة التي اشتراها كهدية لها.



وفي هذا السياق انفرد " الفجر الفني " بحوار خاص مع العريس الملقب بـ"مصطفى تورتة"، من داخل منزله الكائن بحي "باكوس"، في محافظة الإسكندرية، والذي كشف عن تفاصيل جديدة حلو الشائعات التي انتشرت حوله من خلال خطيبته السابقة "نهال"، فضلًا عن رده على العديد من الإتهامات حول أسرته، وإليكم نص الحوار،،

في البداية نود أن نتعرف عليك بشكل تفصيلي؟ أسمي الحقيقي مصطفى أحمد أبلغ من العمر 26 عامًا، من مواليد محافظة الاسكندرية بحي باكوس، وأعمل باحدى الشركات العالمية، مؤهل فوق المتوسط .





ماذا عن موضوع خطوبتك والشائعات التى إنشترت مأخراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي؟ فى الحقيقة لا أعلم، ماذا الذى يحدث حولى فى الوقت الحالي، وأشعر أنني فى كابوس :"انا نمت وصحيت لقيت نفسي حديث الناس، وجزء من الكلام المنتشر صحيح والباقى كذب، و ليس له علاقة بالواقع، فكل ماحدث أن خالي مصاب بـ"كانسر في الحنجرة"، واثناء حفل الخطوبة اشتدت عليه المرض، ولم يستطيع ان يتنفس، وتسحب حتى لا يلاحظ احد، ومن وراءه والدتي وهي محتفظة بالشبكة".

هل كانت تربطك علاقة بـ"نهال" قبل الخطوبة، وردك على تعمدك ترك الخطوبة؟ بالفعل كانت تربطنا علاقة حب قوية قبل الخطوبة بفترة كافية، ولم يكن هناك نيه لترك الخطوبة بهذا الشكل، وما فعلته عبر السوشيال ميديا تسبب في ايذاء اسرتي واصدقائي.

وما حقيقة أخذك التورته عند تركك القاعة أثناء حفل الخطوبة؟ لايعقل أن يقوم شخص بكل هذه التكاليف و بشراء شبكة تعدت الـ20 ألف جنيه، بالاضافة إلى الكوافير، وشراء فستان لها، واقيم حفل خطزبه طمعًا في "تورته"، فكان من الممكن أن أقوم بشراء محل تورت بكل هذه الاموال.



وماذا عن رد فعل أسرة نهال عندما ابلغتهم بضرورة ترك الخطوبة من اجل خالك ؟ طلبو مني أن اقوم بتلبس الشبكة اولا ثم اغادر الخطوبة، فكان ردي اننا لم ننقطع من بعضنا ومن الممكن اقوم بتلبيس الشبكة في المنزل عندما اطمئن على خالي، وقام زوج والدتها بالرفض قائلًا: "امشي روح شوف خالك ومالكش دعوة بيها احنا هنروحها بطرقتنا"، فستغربت من رد فعله المفاجئ ، وقلت لاسرتي لا يمكن ان نتجاهل كلام الاكبر سننا، وذلك اثناء محاوله من الاسرة ان تقوم بحل المشكلة.

البعض يقول أنك كنت تخطط لهذا الحدث قبل الفرح بأيام قليلة.. ما الحقيقة؟ من الصعب أن أخطط لكل هذا، من أجل تنفيذ مخطط كارثي لا يصدقه عقل إنسان طبيعي، فكل ما فعلته بشكل صريح تغير برنامج حفل الزفاف اثناء التواجد، وذلك بناء على بعض الأمور التى شاهدتها من مشاكل وعدم مراعاة لمشاعر مرض خالى، واصرار والده نهال على تلبيس الشبكة.

ردك على انك تعاطي المخدرات أو مصاب بمرض نفسي؟ "حسبى الله ونعم الوكيل"، لم أفعل شىء سوى التدخين، وأخذت عهد على نفسي منذ ارتباطي بها بعد التدخين مرة أخرى،، وتراجعت عن هذا القرار بعد الإنفصال، ولكن لم أتناول المخدرات مرة واحدة فى حياتي، أما عن مرضى النفسي، فلم أستطيع الرد على هذه الخرافات.

