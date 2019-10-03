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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس في أسواق محافظة الإسماعيلية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:27 ص
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس في أسواق محافظة الإسماعيلية
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
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هشام إسماعيل
 
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رصدت بوابة الفجر، اليوم الخميس، 3-10-2019، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر الجوافة من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، والمشمش 12 جنيها، والعنب من 3 الي 6 جنيهات، والخوخ من 7 الي 9 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات، والتين 10 جنيهات، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 25 جنيهًا، والليمون البلدي بين 8 إلى 12 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 10 إلى 20 للواحدة، والموز من 7 الي 10 جنيهات.

استقرار أسعار الخضروات
وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 الي 7 جنيهات، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 7 إلى 10 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، والبامية 13 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار من 6 إلى 8 جنيهات، والثوم 7 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 7 جنيهات، والفلفل الألوان 8 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.
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