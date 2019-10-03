ملخص أهداف محمد صلاح ضد سالزبورج

أهداف محمد صلاح ضد سالزبورج، سجل النجم المصري محمد صلاح أول أهدافه في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، و في الدقيقة 35 سجل الهدف الثالث في المباراه التي كانت بالأمس بين ليفربول الإنجليزي وريد بول سالزبورج النمساوى، حيث انتهت المباراة بنتيجة 4-3





وفاز فريق ليفربول الإنجليزي، على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوى وحقق نجاحا صعبا، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "انفيلد" في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.





أهداف محمد صلاح





في الدقيقة 35 سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث في المباراة.



وفي الدقيقة 69 عاد محمد صلاح ليسجل الهدف الرابع في المباراة خلال انفراد بالمرمى عبر تمريرة قوية من فيرمينو.



أما الهدف الاول فجاء في الدقيقة التاسعة عبر النجم السنغالي ساديو ماني بمعاونة زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، ثم أضاف الظهير الأيسر آندي روبرتسون الهدف الثاني بعد كرة عرضية قابلها بشكل رائع امام المرمى.





ووضع هي شان هيونج في شباك الحارس أدريان الهدف بكل سهولة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1 لصالح ليفربول.





ملخص بداية الشوط الثاني





وفي الشوط الثاني سجل فريق سالزبورج هدفين متتاليين في غضون 5 دقائق فقط عبر تاكومي مينامينو في الدقيقة 56 وإيرلينج هالاند فى الدقيقة 61 .





وحصد ليفربول أول 3 نقاط في مشواره للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، ليتساوى مع سالزبورج.