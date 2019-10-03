ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ملخص أهداف محمد صلاح ضد سالزبورج

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:58 ص
Advertisements
ملخص أهداف محمد صلاح ضد سالزبورج
محمد صلاح
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أهداف محمد صلاح ضد سالزبورج، سجل النجم المصري محمد صلاح أول أهدافه في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفي الدقيقة 35 سجل الهدف الثالث في المباراه التي كانت بالأمس بين ليفربول الإنجليزي وريد بول سالزبورج النمساوى، حيث انتهت المباراة بنتيجة 4-3

وفاز فريق ليفربول الإنجليزي، على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوى وحقق نجاحا صعبا، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "انفيلد" في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

أهداف محمد صلاح 

في الدقيقة 35 سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث في المباراة.

وفي الدقيقة 69 عاد محمد صلاح ليسجل الهدف الرابع في المباراة خلال انفراد بالمرمى عبر تمريرة قوية من فيرمينو.

أما الهدف الاول فجاء في الدقيقة التاسعة عبر النجم السنغالي ساديو ماني بمعاونة زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، ثم أضاف الظهير الأيسر آندي روبرتسون الهدف الثاني بعد كرة عرضية قابلها بشكل رائع امام المرمى.

ووضع هي شان هيونج في شباك الحارس أدريان الهدف بكل سهولة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1 لصالح ليفربول.

ملخص بداية الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني سجل فريق سالزبورج هدفين متتاليين في غضون 5 دقائق فقط عبر تاكومي مينامينو في الدقيقة 56 وإيرلينج هالاند فى الدقيقة 61 .

وحصد ليفربول أول 3 نقاط في مشواره للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، ليتساوى مع سالزبورج.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمد صلاح مجموعات ابطال اوروبا ليفربول ضد سالزبورج ليفربول اهداف محمد صلاح ضد سالزبورج اهداف محمد صلاح
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
-
x
15:00
-
بيراميدز
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
-
x
02:30
-
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
-
x
18:55
-
روما
إي زد آلكمار
-
x
18:55
-
مانشستر يونايتد
كراسنودار
-
x
21:00
-
خيتافي
آرسنال
-
x
21:00
-
ستاندر دو لياج
إشبيلية
-
x
21:00
-
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
-
x
19:00
-
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:05
-
الوحدة
التعاون
-
x
19:10
-
أبها

DMCA.com Protection Status