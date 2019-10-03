تامر عاشور يحيي حفلا في العاشر من رمضان
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
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رانيا ماهر
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نشر المطرب تامر عاشور، صورة له علي حسابه الرسمي "فيسبوك" صوره له قائلا:" مستنيكم يوم الجمعة في نادي الرواد بالعاشر من رمضان"، ومؤخرا تعاقد النجم تامر عاشور مع ساره الطباخ لتتولى إدارة وإنتاج أعماله الغنائية في الفترة القادمة.
وأكدت الدكتورة سارة، أن انضمام تامر عاشور يعد إضافة قوية للشركة خلال الفترة القادمة لما يتمتع به من موهبة خاصة وشعبية كبيرة في العالم العربي، كما تم الاتفاق على العديد من المفاجآت سوف نقدمها خلال الأشهر القادمة مع النجم تامر عاشور.
يذكر أن آخر أعمال للمطرب تامر عاشور هو ألبوم "أيام" الذي تم طرحه مارس ٢٠١٩.
وضم ألبوم عاشور 12 أغنية تمتاز كل منها بحالة مختلفة، "أيام"، "حبيبي أنت حبيبي"، "مشوفناش"، "من غير ما أحكيلك"، "سماح"، "ده حكايه"،" متختلفيش"،"في بالي"، "بقالي زمان"، " سلام"، "مره" و"خلصانة".
تامر عاشور، مواليد دمياط 2 يناير عام 1984، فاهو مطرب مصري, ومن أشهر اغانيه" تسلم " ،" افترقنا " ، "كل يوم"، "مبقاش"، "نفسى اقولك"، "أنت اخترت"، "في ليالي عذابي معاك" وغيرها من الأغنيات التي كانت السبب الرئيسي في شهرة تامر وجعلته من أهم المطربين الصاعدين في ذلك الوقت ومن النجوم الذين سيصبح لهم اسم كبير في عالم الغناء في المستقبل.
بعض من ألبوماته
صعب، حد بيحب،ليا نظره،عشت معاك حكايات،خيالي، أيام.
الاغاني المصورة
كلموها عني،تسلم، حد بيحب، انا راجع، عشت معاك حكايات.
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