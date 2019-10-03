رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق: الرول يصل إلى 100 قضية يوميا
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:20 ص
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نعيم يوسف
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قال المستشار نصر فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن رول الجنايات حاليا يصل إلى حوالي 100 قضية في اليوم، وبعضها قضايا كبيرة، وتحتاج إلى وقت ومجهود، مشيرا إلى أن القضايا "اللي بيبقى دمها تقيل شوية" هي قضايا الأموال العامة.
وأضاف "فريد"، في لقاء مع برنامج "الأفوكاتو"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن حضور المحامي في غرفة المداولة انتشر في الفترة الأخيرة، وغالبية المحامين يسعدون بالتواجد في غرفة المداولة، معقبا: "على الأقل هيبقوا في التكييف"، لافتا إلى أن ليس كل القضايا التي تدخل إلى المداولة ولكن القضايا المتبقية فقط من الجلسات.
ولف رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إلى أن المحاماة تعتبر جزء من القضاء، وهدفهم يكون تحقيق العدالة، ولذلك يطلق عليهم اسم "القضاء الواقف".
وتابع، أن الدستور نص على الحضور بتوكيل من قبل المتهم، ويجوز أن يكون المتهم لديه ظروف تمنعه من الحضور، مشددًا على أنه لو تم تطبيق مسألة القبض الفوري على المتهمين بعد صدور الأحكام لن يهرب أحد، مشيرا إلى أن مسألة حضور المتهم في الكثير من الأحيان لا تكون مهمة بالنسبة للقاضي ويمكن إصدار الحكم عليه غيابيا، وعند القبض عليه تتم محاكمته.
الجدير بالذكر أن برنامج الأفوكاتو يقوم بطرح موضوع كل حلقة ليناقشه ويحلله بطريقة قانونية إلي جانب استقبال مشاكل المشاهدين، وهو يذاع السبت من كل إسبوع في تمام الساعة السابعة مساء.
وأضاف "فريد"، في لقاء مع برنامج "الأفوكاتو"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن حضور المحامي في غرفة المداولة انتشر في الفترة الأخيرة، وغالبية المحامين يسعدون بالتواجد في غرفة المداولة، معقبا: "على الأقل هيبقوا في التكييف"، لافتا إلى أن ليس كل القضايا التي تدخل إلى المداولة ولكن القضايا المتبقية فقط من الجلسات.
ولف رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إلى أن المحاماة تعتبر جزء من القضاء، وهدفهم يكون تحقيق العدالة، ولذلك يطلق عليهم اسم "القضاء الواقف".
وتابع، أن الدستور نص على الحضور بتوكيل من قبل المتهم، ويجوز أن يكون المتهم لديه ظروف تمنعه من الحضور، مشددًا على أنه لو تم تطبيق مسألة القبض الفوري على المتهمين بعد صدور الأحكام لن يهرب أحد، مشيرا إلى أن مسألة حضور المتهم في الكثير من الأحيان لا تكون مهمة بالنسبة للقاضي ويمكن إصدار الحكم عليه غيابيا، وعند القبض عليه تتم محاكمته.
الجدير بالذكر أن برنامج الأفوكاتو يقوم بطرح موضوع كل حلقة ليناقشه ويحلله بطريقة قانونية إلي جانب استقبال مشاكل المشاهدين، وهو يذاع السبت من كل إسبوع في تمام الساعة السابعة مساء.
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