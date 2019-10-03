بين قطع الرخام في شق التعبان.. العثور على حفرية لـ"حوت جديد" بالمصادفة (فيديو)
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
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نعيم يوسف
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عرض برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "cbc" الفضائية، تقريرا عن اكتشاف حفرية هامة لحوت قديم، بالمصادفة، من خلال أحد أصحاب الورش في منطقة "شق التعبان".
وأشار التقرير إلى أن صاحب أحدى الورش العاملة في صناعة الرخام، يدعى محمد بركات، وجد قطعة رخام بها شيء ما غريب، فتواصل مع باحث في مركز جامعة المنصورة للحفريات، وهو الدكتور عبدالله جوهر، ليكتشف الباحثون في المركز أن هذه الحفرية تعود إلى "حوت" جديد يلم ينشر عنه شيء من قبل.
وقال "بركات" في لقاء مع البرنامج إنه أرسل إلى أكثر من أستاذ جامعي، ولم يردوا عليه، ولما بدأوا يشرحوا لي الحفرية كنت عايز انزل على رجليه أقبل رجلية.. ولحد اللحظة د مش في دماغي أديله الحفرية وكنت عايز اخليها عندي.. وقالي اشتريها منك.. قولت له أنا مش محتاج فلوس بس عايز اعرف العلم هيستفيد منها ولا لا.. وهتبقى صدقة جارية حتى لما أموت هاخد صدقة عليها".
وأضاف أنه قرر إعطائهم الحفرية، دون أن يحصل على مقابل مادي، ثم أطلقوا عليه اسمه، وأصبح يدعى "حوت بركات".
من جانبه، قال الدكتور عبدالله جوهر، الباحث بجامعة المنصور، إن هذا نوع جديد من الحيتان لم يعرفه العلم من قبل، ولذلك كان يجب أن نطلق عليه اسم "حوت بركات".
واشار "جوهر" إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن المركز فيها عن حفرية لم يُنشر عنها أي شيء من قبل، والسبب وراء ذلك أنهم يحتاجون إلى الوعي الشعبي، لأن لوح الرخام هذا بالنسبة له "لوح مسوس هيترمي"، ولكن بالنسبة له كباحث هو ورقة علمية مهمة.
وأشار التقرير إلى أن صاحب أحدى الورش العاملة في صناعة الرخام، يدعى محمد بركات، وجد قطعة رخام بها شيء ما غريب، فتواصل مع باحث في مركز جامعة المنصورة للحفريات، وهو الدكتور عبدالله جوهر، ليكتشف الباحثون في المركز أن هذه الحفرية تعود إلى "حوت" جديد يلم ينشر عنه شيء من قبل.
وقال "بركات" في لقاء مع البرنامج إنه أرسل إلى أكثر من أستاذ جامعي، ولم يردوا عليه، ولما بدأوا يشرحوا لي الحفرية كنت عايز انزل على رجليه أقبل رجلية.. ولحد اللحظة د مش في دماغي أديله الحفرية وكنت عايز اخليها عندي.. وقالي اشتريها منك.. قولت له أنا مش محتاج فلوس بس عايز اعرف العلم هيستفيد منها ولا لا.. وهتبقى صدقة جارية حتى لما أموت هاخد صدقة عليها".
وأضاف أنه قرر إعطائهم الحفرية، دون أن يحصل على مقابل مادي، ثم أطلقوا عليه اسمه، وأصبح يدعى "حوت بركات".
من جانبه، قال الدكتور عبدالله جوهر، الباحث بجامعة المنصور، إن هذا نوع جديد من الحيتان لم يعرفه العلم من قبل، ولذلك كان يجب أن نطلق عليه اسم "حوت بركات".
واشار "جوهر" إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن المركز فيها عن حفرية لم يُنشر عنها أي شيء من قبل، والسبب وراء ذلك أنهم يحتاجون إلى الوعي الشعبي، لأن لوح الرخام هذا بالنسبة له "لوح مسوس هيترمي"، ولكن بالنسبة له كباحث هو ورقة علمية مهمة.
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