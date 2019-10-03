رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح

وجه مرتضى منصور رئيس النادى انتقادا لاذعا الى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزى بسبب عدم حضوره لمعسكر المنتخب القادم .





وقال منصور : حزين من موقف محمد صلاح ، واتمنى ان يراجع نفسه لان مصر أكبر من الجميع .





وأكمل : شئ محزن أن محمد صلاح يرفض التواجد في معسكر المنتخب.





وطالب منصور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفه بادارة الجبلايه بمعاقبة أى لاعب يرفض نداء منتخب مصر .





كما طالب منصور أيضا محمد صلاح بمراجعه نفسه .