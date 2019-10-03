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رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:02 ص
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رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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وجه مرتضى منصور رئيس النادى انتقادا لاذعا الى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزى بسبب عدم حضوره لمعسكر المنتخب القادم .

وقال منصور : حزين من موقف محمد صلاح ، واتمنى ان يراجع نفسه لان مصر أكبر من الجميع .

وأكمل : شئ محزن أن محمد صلاح يرفض التواجد في معسكر المنتخب.

وطالب منصور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفه بادارة الجبلايه بمعاقبة أى لاعب يرفض نداء منتخب مصر  .

كما طالب منصور أيضا محمد صلاح بمراجعه نفسه .
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