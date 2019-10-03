أصالة تفاجئ جمهورها بإطلالة ساحرة

شارك احد معجبي الفنانة أصالة، وهو مصفف الشعر طوني صوايا، عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، صورا جديدة للفنانة أصالة.

وبدت أصالة في الصور بلوك جديد ومختلف، وأعتمد لوك أصالة الجديد على خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها فبدت بغرة أمامية.

كما تخلصت الفنانة أصالة من لون شعرها البني الغامق وبدت بلون جديد وهو لون مائل إلى درجات الأحمر.

واختلفت آراء متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، فقد رأى البعض أن هذا اللوك مناسب لها ومنحها إطلالة جديدة وغير تقليدية، على عكس البعض الآخر رأى أن هذا اللوك غير مناسب لها.

وكانت روت الفنان أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير"إنستجرام" قصة غريبة لشقيقها "أنس" مع لص سرق منزله حيث أعطاه أنس، المال الذي سرقه مره أخرى.





ونشرت الفنانة أصالة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور"إنستجرام" صورة لها برفقه شقيقها أنس وعلقت عليها قائلة:"قدّ لايجوز أنّ أُعلن هذه القصّه..ولكنّ أيضًا من المفروض أنّ أعلنها، لأنّ الحكايا يجبّ أنّ تكون أحلى وأبشع، ومن الحكايا الأحلى، أنّ أخي أنس نصري قد تعرّض للسرقة وهو خارج البيت".





واستكملت أصالة قائلة،:" ومايلو العزيز (كلب) لمّ يكن أيضًا بالبيت، وقدّ سُرقت منّه بعض الأشياء الثمينة ومبالغ بسيطه من المال، وقد تمّ العثور على ذاك الرجل بذات الوقت، ولكنّه لمّ يعترف بكلّ شيء إلّا بعد مرور وقت، المهمّ بأنّ أخي استرجع كلّ ماأخذه ذاك الرجل، وحزن أخي عليه لدرجة أنّه أعطاه المبلغ الّذي أعاده، سألته لماذا؟ قال لي أردتُ أنّ أُريحه منّ هم سرق منّ أجله، قصّة طيّبه عنّ أخٍ نبيل طيّب ".





واختتمت حديثها قائلة: "أحببتُ أنّ أشارككم معرفتها، لأنّ الحكايا الحلوه، تجعل الأيّام حلوه، هذا هو أخي إبنُ أبي #أصاله".





ومن المعروف عن أصاله حبها الشديد وتعلقها بأسرتها، حيث دائما تنشر لهم صور مع كتابة كلمات مؤثرة لتعبر بها عن عشقها لهم.





وفي وقت سابق نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام "ظهرت فى الصورة وهى تقبل ابنتها شام الذهبى،وعلقت قائلة عليها:"هى أغلى عندى من نور عينى".





وحرصت أصالة على تهنئة ابنتها الكبرى "شام الذهبي"، بعد افتتاحها العيادة الخاصة، وذلك من خلال نشر صورة لها وهى واقفة امام العيادة وذلك عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، وعلقت قائلة عليها: "الحمد لله بنتى كبرت، وصار عندها عياده، أحلى دكتور بالعالم ياقطعة منّ روحى الله يكون معك.. أنا جدًّا فخوره وجدًّا سعيده بكِ ولكِ".





كما اقتربت أغنية "ما أسامح" للفنانة أصالة التي تم طرحها خلال الأيام القليلة الماضية من المليون ونصف المليون مشاهدة على صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات: الشاعر محمد الكبير، توزيع الموزع الموسيقي عمرو عبد الفتاح.





وعلق الجمهور على الأغنية قائلًا: "أصالة في الخليجي تظهر عبقرية صوتها يا جمالك يا أم شام"، "أصالة تعتبر من عمالقة الزمن الماضي... والحاضر"، "يعجز اللسان عن وصف أصالة".









وشاركت أصالة جمهورها أغنيتها عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على إشادات الجمهور







