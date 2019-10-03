برشلونة يستقر على أول الصفقات الشتوية لإنقاذ الموسم الحالي
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:04 ص
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أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن برشلونة يفكر في ضم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان وذلك بناءً على رغبة ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.
وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية أن المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ22 عاما على رادار برشلونة وأن وكيل أعماله فتح بالفعل باب المفاوضات لضمه وذلك حين صرح في سبتمبر الماضي قائلا:"سيكون أمرا رائعا أن يتمكن لوتارو من اللعب مع ميسي في البارسا".
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ميسي قائد ونجم برشلونة مستعد للتدخل من أجل الضغط لقدوم مواطنه الذي دافع بالفعل عن قميص المنتخب الأرجنتيني.
وأشارت الصحيفة الإيطالية أن لوتارو سيكون ضمن تشكيلة إنتر ميلان الذي سيحل ضيفا على ملعب كامب نو في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان وكيل النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي علق مؤخرًا على ما أثير بشأن مفاوضات برشلونة الإسباني مع لاعبه للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حيث قال:"اللاعب يفكر في الإنتر فقط، إنه سعيد في الإنتر ولديه أحلام كبيرة، اتصلَ به كونتي ليخبره كيف يعمل وأنه سيعتمد عليه وأنه سعيد للغاية لوجوده في الفريق".
وأضاف: "أكرر لاوتارو سيبقى في ميلانو، دعنا نختمها بنكتة: إذا أراد ميسي اللعب مع لاوتارو فعليه القدوم للإنتر، نأمل ذلك، سيكون أمرًا رائعًا بالنسبة للنيراتزوري إن حدث ذلك (يضحك)".
وأضاف: "أكرر لاوتارو سيبقى في ميلانو، دعنا نختمها بنكتة: إذا أراد ميسي اللعب مع لاوتارو فعليه القدوم للإنتر، نأمل ذلك، سيكون أمرًا رائعًا بالنسبة للنيراتزوري إن حدث ذلك (يضحك)".
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