برشلونة يستقر على أول الصفقات الشتوية لإنقاذ الموسم الحالي

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن برشلونة يفكر في ضم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان وذلك بناءً على رغبة ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.





وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية أن المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ22 عاما على رادار برشلونة وأن وكيل أعماله فتح بالفعل باب المفاوضات لضمه وذلك حين صرح في سبتمبر الماضي قائلا:"سيكون أمرا رائعا أن يتمكن لوتارو من اللعب مع ميسي في البارسا".



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ميسي قائد ونجم برشلونة مستعد للتدخل من أجل الضغط لقدوم مواطنه الذي دافع بالفعل عن قميص المنتخب الأرجنتيني.



وأشارت الصحيفة الإيطالية أن لوتارو سيكون ضمن تشكيلة إنتر ميلان الذي سيحل ضيفا على ملعب كامب نو في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.



