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وزير التعليم العالي: جامعة الجلالة قاربت على الانتهاء.. وبدء الدراسة العام المقبل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:53 ص
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وزير التعليم العالي: جامعة الجلالة قاربت على الانتهاء.. وبدء الدراسة العام المقبل
صورة من اللقاء
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن مسألة إنشاء الجامعات تعتبر من الملفات الضخمة التي تتبناها الدولة في صمت تام، لافتا إلى أنه بدأت الدراسة في ثلاثة جامعات تكنولوجية وسط ارتياح كبير من الطلاب ومن الأهالي، وتجهيزات كبيرة في الورش والمعامل.


وأضاف "عبد الغفار"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن بعض الدول عندما بعثت أشخاص إلى مصر انبهروا بمشروعات الطرق والإنشاءات، وأيضا الجدامعات.

وتابع وزير التعليم العالي، أن هناك جامعة الجلالة التي ستقام في مدينة الجلالة بها ما قرب من 14 كلية تم وضع برامجا لـ30 سنة مقبلة، مشيرا إلى أنهم يعملون على مشاريع للجيل القادم، مشددًا على أن الجامعة بها أرقى مستوى تعليمى على مستوى البرامج، ووفود من اليابان والنمسا وأمريكا انبهروا من حجم الاستثمار في هذه المنطقة وتستهدف شبابنا، بالإضافة إلى وجود 200 أستاذ وعالم في الجامعة في مختلف التخصصات، وبها استوديو ضخم لتدريب الإعلاميين تدريبًا جيدا.

ولفت إلى أن الجامعة قاربت على الانتهاء وسوف تبدأ الدراسة بها العام المقبل.

وأشار إلى أن جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء، تعتبر ثلاثة جامعات وليس جامعة واحدة، موضحا أن الكليات الموجودة في الجامعات تخدم احتياجات الإقليم الموجودة به، بالإضافة لاحتياجات العالم في الفترة المقبلة.

وأوضح أن جامعتيي العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة صروح علمية ضخمة بتخصصات مختلفة.

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