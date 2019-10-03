لاعبة الأهلي تخطف الأنظار بعد الفوز برباعية على الإنتاج (صور)

خطفت لاعبة النادي الأهلي الأنظار، عقب فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على نظيره الإنتاج الحربي، بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.





وقامت رحاب جمعة، لاعبة الأهلي سابقًا والمحترفة بالدوري الفرنسي في الوقت الحالي، بالتعليق على نتيجة مباراة الأهلي، عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلةً: "عالرايق عشان أبو احمد بيضايق، الأهلي ده حياتنا"، ليشهد تعليقها تفاعلاً كبيرًا تخطى حاجز الـ90 تفاعل في أقل من 6 ساعات على نشره.





كما نشرت "رحاب" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقًا على فوز الأهلي: "والأهلي حديد وأنا ركبي حديد، وعالرايق علشان أبو احمد بيضايق"، والذي شهد أكثر من 200 تفاعل في أقل من 7 ساعات.

























فوز الأهلي على الإنتاج برباعية





افتتح رمضان صبحي أهداف المباراة للنادي الأهلي في الدقيقة 25، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني لفريقه بعد أسيسيت رائع من رمضان صبحي في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.









وعزز النيجيري جونيور أجايى من تقدم الأهلي بالهدف الثالث للمارد الأحمر في الدقيقة 69 من زمن المباراة، بعد أسيست من الظهير التونسي علي معلول، بعد مراوغته لمدافع الإنتاج، ليقدمها هدية للنيجيري أمام المرمى، والذي لم يتوانى بدورها في إسكانها شباك عامر عامر.





واختتم وليد سليمان رباعية الأهلي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بعد نزوله كبديل لرمضان صبحي في الدقيقة ثمانين، ليؤكد تفوق الأهلي في المباراة وتربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري مبكرًا.