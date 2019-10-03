ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نيفين جامع تكشف ما طلبه العارضين في معرض "تراثنا" من السيسي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:23 ص
Advertisements
نيفين جامع تكشف ما طلبه العارضين في معرض تراثنا من السيسي
أرشيفية
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قالت نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز عندما أقام معرض "تراثنا"، حاول عرض 500 عارض، ويمكن القول بأنهم 500 قصة نجاح، لافتة إلى أن هذه الحرف تتميز بها مصر، وهي تتوارث، وإذا لم تهتم بهم الدولة من أجل مساعدتهم على الاستمرار فإنهم سوف يتركون هذه المهن ويذهبون إلى العمل في مهن أخرى. 


وأضافت "جامع"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أن المعرض كان بالفعل جميلًا، ولكن الأجمل كان تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع العارضين، وحرصه على الاستماع منهم إلى مشاكلهم.

وتابعت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الرئيس أعجب بالمعروضات الخاص بجزء شمال سيناء، وهو كان به جزء من أعمال ذوي شهداء حادث مسجد الروضة، مشددة على أن أفضل طريقة للتغلب على الحزن هو العمل، ولذلك قدم لهم الجهاز التدريبات المناسبة في منازلهم، وكانوا حريصون على وجود منتجات متميزة.

وأشارت إلى أن الرئيس وجه بأن القروض التي سيتم ضخها في مشروعات شمال سيناء أن تكون بدون فائدة، لافتة إلى أن العارضين طلبوا من الرئيس تكثيف المعارض، والرئيس وجه أن يتم إقامة المعرض ليس كل عام وإنما ثلاثة مرات في العام داخليا، بالإضافة لفتح معارض خارجية من خلال التواصل والتنسيق مع السفارات المصرية في الخارج، بالإضافة إلى بعض الدول التي لها شغف بالمنتج المصري ولديها قدرة شرائية كبيرة.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نيفين جامع معرض تراثنا للحرف معرض تراثنا مصر القوات المسلحة السيسي الرئيس
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
-
x
15:00
-
بيراميدز
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
-
x
02:30
-
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
-
x
18:55
-
روما
إي زد آلكمار
-
x
18:55
-
مانشستر يونايتد
كراسنودار
-
x
21:00
-
خيتافي
آرسنال
-
x
21:00
-
ستاندر دو لياج
إشبيلية
-
x
21:00
-
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
-
x
19:00
-
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:05
-
الوحدة
التعاون
-
x
19:10
-
أبها

DMCA.com Protection Status