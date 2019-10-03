نيفين جامع تكشف ما طلبه العارضين في معرض "تراثنا" من السيسي

قالت نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز عندما أقام معرض "تراثنا"، حاول عرض 500 عارض، ويمكن القول بأنهم 500 قصة نجاح، لافتة إلى أن هذه الحرف تتميز بها مصر، وهي تتوارث، وإذا لم تهتم بهم الدولة من أجل مساعدتهم على الاستمرار فإنهم سوف يتركون هذه المهن ويذهبون إلى العمل في مهن أخرى.









وأضافت "جامع"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أن المعرض كان بالفعل جميلًا، ولكن الأجمل كان تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع العارضين، وحرصه على الاستماع منهم إلى مشاكلهم.





وتابعت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الرئيس أعجب بالمعروضات الخاص بجزء شمال سيناء، وهو كان به جزء من أعمال ذوي شهداء حادث مسجد الروضة، مشددة على أن أفضل طريقة للتغلب على الحزن هو العمل، ولذلك قدم لهم الجهاز التدريبات المناسبة في منازلهم، وكانوا حريصون على وجود منتجات متميزة.





وأشارت إلى أن الرئيس وجه بأن القروض التي سيتم ضخها في مشروعات شمال سيناء أن تكون بدون فائدة، لافتة إلى أن العارضين طلبوا من الرئيس تكثيف المعارض، والرئيس وجه أن يتم إقامة المعرض ليس كل عام وإنما ثلاثة مرات في العام داخليا، بالإضافة لفتح معارض خارجية من خلال التواصل والتنسيق مع السفارات المصرية في الخارج، بالإضافة إلى بعض الدول التي لها شغف بالمنتج المصري ولديها قدرة شرائية كبيرة.







