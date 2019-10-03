كورتوا يحقق رقم قياسي سلبي مع ريال مدريد 

Advertisements



كشفت صحيفة آس الإسبانية، أن حارس مرمى نادي ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، تيبو كورتوا يمر بأسوء لحظات مسيرته في كرة القدم في الوقت الحالي، وذلك بعدما أصبح الحارس البلجيكي محط إنتقادات عدد كبير من جماهير نادي ريال مدريد في الوقت الراهن بعد مستواه المتذبذب رفقة الفريق.



وبحسب الإحصائيات، فإن تيبو كورتوا كان يتلقى 0.66 هدف في كل مباراة رفقة منتخب بلجيكا، أما مع نادي إتليتكو مدريد، فالحارس البجيكي كان يتلقى 0.81 هدف في كل مباراة، وبعد إنتقاله غلى صفوف نادي تشيلسي، أصبح تيبو كورتوا يتلقى 0.99 هدف في كل مباراة.



ولكن ماذا عن أرقامه مع ريال مدريد؟



الحارس الدوي البلجيكي حطم كل أرقامه السابقة، وحقق رقم سلبي جديد مع النادي الملكي، حيث أصبح يتلقى 1.37 هدف في المباراة الواحد، مما يعني أن كورتوا أصبح يتلقى بمعدل أكثر من هدف في كل مباراة، مما جعل البعض يطالب المدرب زين الدين زيدان، بضرورة الإعتماد على الحارس الفرنسي أريولا، والقادم من صفوف نادي باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، كحارس أساسي في الفريق وإبعاد تيبو كورتوا عن التشكيلة الأساسية.



يذكر أن ريال مدريد كان قد إستقبل هدفين في مباراة كلوب بروج الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، والهدف الأول الذي تم تسجيله في شباك الملكي، يتحمل تيبو كورتوا جزء كبير منه.





