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موعد مباراة آرسنال وستاندارد لييج اليوم الأربعاء 3 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة آرسنال وستاندارد لييج بث مباشر beIN SPORTS

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:31 ص
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موعد مباراة آرسنال وستاندارد لييج اليوم الأربعاء 3 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة آرسنال وستاندارد لييج بث مباشر beIN SPORTS
ارسنال
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محمد علي
 
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تنطلق مباراة أرسنال وستاندارد لييج مساء الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2019-2020، ويسعى الجانزر إلى إستغلال أفضلية الأرض والجمهور من أجل تحقيق إنتصار هام على واحد من أقوى منافسيه على بطاقتي التأهل للدور التالي نادي ستاندارد ليج في ملعب الإمارات.

يذكر أن أرسنال كان قد حقق فوز عريض في الجولة الأولى من دور المجموعات خارج أرضية ميدانه على حساب نادي إينتراخيت فرانكفورت الألماني بثلاثية مقابل لاشيء، ليتصدر الجانزر جدول ترتيب المجموعة بفارق الاهداف عن ستاندارد لييج البلجيكي، والذي فاز هو الأخر في لقاء الجولة الأولى على حساب نادي غيماريش البرتغالي بهدفين مقابل لاشيء.

موعد مباراة أرسنال وستاندارد لييج في الدوري الأوروبي
تبدأ مباراة أرسنال وستاندارد لييج في الدوري الأوروبي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وذلك مساء اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب نادي أرسنال في العاصمة الإنجليزية لندن بحضور نحو 60 ألف متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وستاندارد لييج اليوم
تنقل مباراة أرسنال وستاندارد لييج في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تحظى بحقوق بث مباريات الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وبحسب جدول بث القناة، فإن مباراة الأرسنال وستاندارد لييج ستبث عبر قناة BEIN SPORTS HD1، وذلك رفقة إستوديو تحليلي مخصص لمتابعة وتحليل كل مباريات اليورباليج مساء الخميس
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