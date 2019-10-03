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استرداد الأراضي: إزالة تعديات على 200 ألف فدان في الموجة الـ13

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:44 ص
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استرداد الأراضي: إزالة تعديات على 200 ألف فدان في الموجة الـ13
صورة من اللقاء
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نعيم يوسف
 
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قال اللواء محمد حلمي، عضو لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضي الدولة شهدت إزالة تعديات من على حوالي 200 الف فدان أراضي زراعية، مشددًا على أنه كما يتم إزالة التعديات الوهمية والغير جادة تقوم الدولة بالتصالح مع الجادين الذين قاموا بزراعتها بالفعل، ولكن بعد تسديد حق الدولة.

وأضاف "حلمي" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، والإعلامي وائل الإبراشي، أن الدولة واجهت الأمور المسكوت عنها بكل حزم، مع مراعاة الفلاحين والمزارعين الجادين، وتقنين أوضاعهم، ومساعدتهم.

وتابع عضو لجنة استرداد أراضي الدولة، أن الفترة الماضية كان الفلاحين يشترون مستلزمات الزراعة بأسعار كبيرة من السوق السوداء، موضحا أنه تم تقديم 299 ألف طلب، ولكن من دفعوا رسوم الفحص وأثبتوا جديتهم فقط 212 ألف.

وشدد على أن الدولة منحت المزارعين فترة ستة أشهر لتقديم طلب للفحص، وبمجرد تقديم طلب الفحص يدخل في عجلة التقنين، مؤكدا أن اللجنة لديها منظومة لمتابعة الـ27 محافظة متابعة دقيقة جدا، ويتم متابعة كل طلب والإجراء الذي يتم تنفيذه.

ولفت إلى أن اللجنة عقدت لقاء مع المحافظين لمعرفة التحديات التي واجهتهم أثناء عملية التقنين، مشددًا على أن وزارة التنمية المحلية قامت بدور كبير جدا في عملية التقنين مع المحافظين، وتم الاستجابة إلى طلباتهم التي طلبوها من الدولة.

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