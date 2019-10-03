فينجر يحسم قراره النهائي حول تدريب ميلان

حسم المدرب الفرنسي الكبير آرسين فينجر، المدير الفني التاريخي والسابق لفريق آرسنال الإنجليزي، موقفه من العودة إلى عالم التدريب مرة أخرى.





ومن الجدير بالذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد تم ربط اسم فينجر من خلال العديد من التقارير الصحفية بتولي القيادة الفنية آي سي ميلان الإيطالي في الموسم الحالي، خلفًا لماركو جيامباولو، الذي تدهور الروسونيري تحت قيادته بصورة واضحة.





وخلال تصريحات صفحية، قال فينجر، لجريدة "ديلي ميرور" البريطانية: "أنا جاهز الآن للعودة إلى التدريب".





وواصل فينجر: "عقب رحيلي عن آرسنال، تلقيت العديد من العروض وأنا أفكر في بعضها، أعتقد أنكم ستجدوني على مقاعد البدلاء مرة أخرى، لكنني لا أعرف متى حتى أكون صادقًا".





وأكمل بقوله: "حصلت على استراحة. كنت مترددًا في البقاء بعيدًا عن العمل لفترة طويلة، لكن لا يمكنني التفكير في أنني لن أعود أبدًا للملاعب".



