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رد صادم من الأهلي رغم الفوز على الإنتاج

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:13 ص
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رد صادم من الأهلي رغم الفوز على الإنتاج
الاهلي_و_المقاولون
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حسن شحاتة
 
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شهدت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي رد صادم من القلعة الحمراء، رغم فوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وبالرغم من فوز الأهلي إلا أن النادي قام بشن هجوم على التحكيم منذ بداية الموسمن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الأهلي عبر حسابه على "فيسبوك"، صورتين أثارا الجدل أثناء المباراة، أحداهما لإصطدام الكرة بيد مدافع الإنتاج الحربي داخل منطقة الجزاء، والأخرى التدخل العنيف من مدافع الإنتاج على رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء، وعلق عليهما قائلاً: "كأنها أصبحت عادة! .. الحكم يتغاضي عن ضربتي جزاء للنادي الأهلي".


ويذكر أن الأهلي أنهى المباراة برباعية تناوب على تسجيلها كلاً من رمضان صبحي، وحسين الشحات، والنيجيري جونيور أجايى، وأختتم وليد سليمان أهداف المباراة لصالح المارد الأحمر.
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