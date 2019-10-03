كونتي يفتح النار على حكم مباراة برشلونة وإنتر ميلان
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
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عمر عبدالعزيز
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أشار الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، أنه على قميص الحكام مكتوب كلمة "إحترام" لذلك يجب أن يكون الإحترام لهؤلاء الذين أتوا لكي يلعبوا كرة القدم ويكون الإحترام للجهتين.
وانتهى اللقاء بفوز برشلونة على حساب انتر ميلان بنتيجة 2-1، جاء هدفي البارسا عن طريق المهاجم لويس سواريز الذي أبدع أمام المنافس الصعب.
وقال كونتي خلال تصريحات صحفية عقب الخسارة من برشلونة بدوري الأبطال: " كان لدي شعور بعدم الراحة منذ البداية مع الحكم وكان واضح لي ذلك من البداية ، أظهر لي مساعد الحكم "الاحترام" المميز ، كما يعطونه لنا".
وأتم مدرب النيترازوري بقوله: "سألت الاعبين عن الشخصية والشجاعة وحصلت عليها فخور بهم جميعهم ، لكننا نتحدث عن الهزيمة انا أحب ان اخسر بنتيجه صفريه".
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