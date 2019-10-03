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سيميدو: هذا اللاعب هو السبب وراء فوز برشلونة إنتر ميلان

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:48 ص
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سيميدو: هذا اللاعب هو السبب وراء فوز برشلونة إنتر ميلان
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أكد النجم الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن زميله بالفريق، الدولي التشيلي أرتورو فيدال كان مفتاح العودة في المباراة أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وقال سيميدو عقب الفوز على الإنتر 2-1 بدوري الأبطال: "كنا نملك العزيمة على العودة في المباراة وتغيير النتيجة".

وواصل: "ميسي وسواريز ؟ هم اللاعبان الذين يحدثان الفارق".

وأضاف اللاعب قائلاً: "كان فيدال جيد للغاية وكان مفتاح العودة في المباراة".

وبسؤواله عن اللعب في الجانب الأيسر قال: "لقد وجدت نفسي جيدًا، رغم أنه ليس مركزي الطبيعي. الشيء المهم هو أن أحصل على دقائق".

وأضاف قائلاً: "العلاقة بين ميسي وجريزمان طبيعية".

وواصل: "عندما تصل إلى نادي مثل برشلونة يجب ان تبحث عن مركزك".

وتابع: "ميسي لديه الجودة التي نعرفها جميعاً ان يساعدنا في خوف جميع الفرق منا".

وأتم سيميدو بقوله: "يجب علينا ان نعطي كل ما نملك في الميدان".
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