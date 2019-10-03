الفقي: مصر في طريقها للانفتاح السياسي
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:54 ص
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أمنية فوزي
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علق الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، على الأحداث الجارية، ودعوات جماعة الإخوان، قائلًا: "ليطمئن المصريين، أن ما رأيناه في الفترة السابقة لن نراه مرة أخرى"، متابعًا: "ندخل على مرحلة بها المزيد من الانفتاح السياسي؛ بسبب حشد كل مسسات الدولة من أجل البناء".
وأشاد "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس السيسي عامل زي القطر ماشي ومش بيبص وراه، وده شيء إيجابي جدًا، ونحن الآن في الدولة الحديثة".
ونوه بأن هناك مسئولية على الإعلام بأن يمضي مواكبًا لما يحدث، مؤكدًا أنه يجب أن يكون الإعلام جهاز إيضاح لما يحدث وليس بلبلة، معلقًا: "نحن في حرب غير مقدسة وغير شرعية تحيط بنا من جميع الاتجاهات".
وأشار إلى أنه أصبح هناك نوع من الوعي لدى المواطن المصري العادي، مستكملًا: "نندهش من دولة معينة تناصب مصر العداء بدون مبرر.
وأوضح "الفقي"، أن العلاقة بين الشعبين المصري والقطري أفضل ما تكون، داعيًا الأخوة في قطر أن يكونوا جزءًا من المنظومة العربية، لافتًا إلى أنه كان في مصر الجديدة، وتفاجئ بادعاء قناة الجزيرة وجود تظاهرات هناك على غير الحقيقة كالعادة، معلقًا: "ولكن المواطن المصري يلعب في السليم، ولا يقبل الوجود في مساحة قد تضره"، مؤكدًا أن العلاقة بين الجيش والشعب لها خصوصة، ولا أحد يستطيع الوقيعة بينهما.
وأشاد "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس السيسي عامل زي القطر ماشي ومش بيبص وراه، وده شيء إيجابي جدًا، ونحن الآن في الدولة الحديثة".
ونوه بأن هناك مسئولية على الإعلام بأن يمضي مواكبًا لما يحدث، مؤكدًا أنه يجب أن يكون الإعلام جهاز إيضاح لما يحدث وليس بلبلة، معلقًا: "نحن في حرب غير مقدسة وغير شرعية تحيط بنا من جميع الاتجاهات".
وأشار إلى أنه أصبح هناك نوع من الوعي لدى المواطن المصري العادي، مستكملًا: "نندهش من دولة معينة تناصب مصر العداء بدون مبرر.
وأوضح "الفقي"، أن العلاقة بين الشعبين المصري والقطري أفضل ما تكون، داعيًا الأخوة في قطر أن يكونوا جزءًا من المنظومة العربية، لافتًا إلى أنه كان في مصر الجديدة، وتفاجئ بادعاء قناة الجزيرة وجود تظاهرات هناك على غير الحقيقة كالعادة، معلقًا: "ولكن المواطن المصري يلعب في السليم، ولا يقبل الوجود في مساحة قد تضره"، مؤكدًا أن العلاقة بين الجيش والشعب لها خصوصة، ولا أحد يستطيع الوقيعة بينهما.
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