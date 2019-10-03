أبو بكر: عندنا مظاهرات في ميدان تحرير الدوحة يوم 24 أكتوبر (فيديو)

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قال الإعلام خالد أبو بكر، إن هشتاج "إرحل يا تميم" أصبح تريند على تويتر الآن، لافتَا إلى أن هذا الهشتاج يدعوا لمظاهرات ضد الأمير تميم بن حمد آل ثاني خلال 24 أكتوبر الحالي في الدوحة، معقبًا: "عندنا مظاهرات في ميدان تحرير الدوحة ضد أمير قطر تميم يوم 24 في الشهر الحالي".



وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أنه لديه نية لإعداد "الحياة اليوم" مباشر الدوحة لمتابعة أخبار الدوحة، وتناول أوجه الفساد في قطر، وسيتم إستضافة المعارضة القطرية للحديث عن سياسية أمير قطر، معقبًا: "التعليقات على هشتاج ارحل يا تميم، لطيفة للغاية منها يومك جه، الثورة قادمة، وأجمل تحية للشعب القطري الأصيل الذي سيقوم بثورة ضد هذا العمل".



ولفت إلى أن الشعب القطري محترم وجميل، وهناك علاقات نسب كبيرة بين السعوديين والقطريين، متابعًا: "لن تنسى الأسرة الخليجية سواء كانت الإمارات أو البحرين أو الكويت ما قامت به الدوحة ضد آل سعود، خاصة أن آل سعود بالذات شخص واحد وقت الجد".



وأشار إلى أن قطر سمحت بإهانة الرموز السعودية على أراضيها، ولن يغفر يومًا أهل السعودية إهانة قطر لرموز المجتمع السعودي، وهناك غضب شديد جدًا في الأسرة السعودية من هذه التصرفات، معقبًا: "إحنا في مصر مطلعين عين أبو قطر، وهنستمر، ومفيش حد يقول عيب، لكن هناك إنضباط سعودي في الرد على الدوحة، ما قامت به قطر من الإساءة لآل سعود جريمة تاريخية، ومن المستحيل أن ينسى آل سعود هذا الأمر".

