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البدري يؤكد غياب صلاح في معسكر بتسوانا للإصابة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:29 ص
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البدري يؤكد غياب صلاح في معسكر بتسوانا للإصابة
صلاح
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني غياب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن مواجهة بتسوانا الأسبوع المقبل بسبب الإجهاد في العضلة الضامة.
وقال البدري في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر:"منتخبنا وقع في مجموعة مميزة وأتمنى صعود مصر منها لأني أثق في اللاعبين".
وأضاف :"هناك حوار وتواصل بيني وبين شوقي غريب لأنه يوجد عدد من اللاعبين المميزين ونسعى للتنسيق للاستعانة بهم في المنتخب الأول".
واختتم البدري تصريحاته قائلاً :"تواصلت مع جميع اللاعبين المحترفين محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أكد أن صلاح يعاني من إجهاد في العضلة الضامة وسنستغل حصوله على فترة راحة في معسكر بتسوانا".
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