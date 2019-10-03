نيفين جامع: افتتاح السيسي لمعرض "تراثنا" رسالة اهتمام
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:29 ص
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أمنية فوزي
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علقت نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على افتتاح معرض "تراثنا"، قائلة: "مش لاقية كلام أوصف بيه اليوم، من كتر ما كان الانطباع رائع، اليوم كان كله حب وود".
وأشارت "جامع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض رسالة إيجابية لكل القائمين على الحرف اليدوية والتراثية، متابعة: "افتتاح رئيس الجمهورية لمعرض "تراثنا" اليوم رسالة اهتمام منه لجميع أصحاب الحرف اليدوية".
واستكملت رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: " أصحاب الحرف شرفوا بمقابلة الرئيس السيسي، وأعربوا لهم عن حبهم له، والرئيس أصر على معرفة التحديات التي يواجهونها"، لافتة إلى أن أصحاب الحرف رغبوا دائمًا في وجود الكثير من المعارض.
وأضافت "جامع"، أن الرئيس السيسي وجه بالتوسع في المعارض الداخلية، والمعارض الخارجية، كما وجه بالتواصل مع السفارات المصرية في الخارج لفتح مجال لتسويق منتجات الصانعين والتصدير.
وأوضحت رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المعرض مقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس، قاعة 4، ويفتح من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساءً، والدخول بالمجان، مشيرة إلى أن المعرض يحتوي على 500 عارض، بمنتجات أكثر من المتميزة، مضيفة أنه سيتم منح مشروعات الحرف اليدوية في شمال سيناء تمويلًا بدون فوائد.
وأشارت "جامع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض رسالة إيجابية لكل القائمين على الحرف اليدوية والتراثية، متابعة: "افتتاح رئيس الجمهورية لمعرض "تراثنا" اليوم رسالة اهتمام منه لجميع أصحاب الحرف اليدوية".
واستكملت رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: " أصحاب الحرف شرفوا بمقابلة الرئيس السيسي، وأعربوا لهم عن حبهم له، والرئيس أصر على معرفة التحديات التي يواجهونها"، لافتة إلى أن أصحاب الحرف رغبوا دائمًا في وجود الكثير من المعارض.
وأضافت "جامع"، أن الرئيس السيسي وجه بالتوسع في المعارض الداخلية، والمعارض الخارجية، كما وجه بالتواصل مع السفارات المصرية في الخارج لفتح مجال لتسويق منتجات الصانعين والتصدير.
وأوضحت رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المعرض مقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس، قاعة 4، ويفتح من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساءً، والدخول بالمجان، مشيرة إلى أن المعرض يحتوي على 500 عارض، بمنتجات أكثر من المتميزة، مضيفة أنه سيتم منح مشروعات الحرف اليدوية في شمال سيناء تمويلًا بدون فوائد.
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