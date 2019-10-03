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أول تعليق من ميسي بعد الفوز على الإنتر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:02 ص
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أول تعليق من ميسي بعد الفوز على الإنتر
ميسي
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علي نبوي
 
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أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي عقب نهاية المباراة :"بدأ الشوط الثاني في استعادة الكرة وإدارة المباراة بشكل أفضل. كان من المهم الفوز اليوم لأن الصورة كانت معقدة".

وأضاف :"بعد التعادل في دورتموند ، كنا بحاجة إلى النقاط الثلاث".


وتابع :"أنا سعيد لأنني لعبت 90 دقيقة / لمعرفة ما اذا كان يمكن أن تأخذ وتيرة اللعب. في النهاية كنت متعب بشكل كبير ، لكنني سعيد".


وزاد :"فيدال لاعب مهم بالنسبة لنا وهو قوي في استعادة الكرات ومن المهم أن يشعر بالأهمية اليوم".

وعن علاقته بجريزمان قال :"لا مشكلة معه ، نحن نتخلى عن الأمر شيئًا فشيئًا، لقد قلت بالفعل إن هناك جوًا جيدًا في غرفة الملابس".

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