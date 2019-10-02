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الرئيس الأمريكي يهدد بمقاضاة كل من لفق علاقاته بروسيا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:41 م
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الرئيس الأمريكي يهدد بمقاضاة كل من لفق علاقاته بروسيا
دونالد ترامب
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وكالات
 
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أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يفكر في إمكانية اللجوء إلى القضاء، لتحميل المسؤولية، لكل شخص قام في الولايات المتحدة، بنشر مزاعم في الماضي القريب، عن علاقته مع روسيا.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض، مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، "من المحتمل أن أبدأ، برفع دعوى قضائية كبيرة، ضد العديد من المتورطين في التحقيقات الفاسدة حول انتخابات عام 2016، لدي كل الحق للقيام بذلك".

وانتقد ترامب، بشدة تصرفات أولئك الذين أثاروا عن عمد، الشائعات حول صلات مقر انتخاباته بالسلطات الروسية، وأكد على أن الاتهامات المختلقة، أثرت على مصير العديد من مؤيديه.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه لم يكن هناك بتاتا أي تآمر مع روسيا. وأشار إلى أن تحقيقات مولر، أثبتت عدم صدق، الذين اتهموا ترامب وعناصر حملته الانتخابية، بالتآمر مع موسكو.

وأوضح ترامب، أنهم لم يتمكنوا من العثور على شيء، ولم يعثروا على أي شيء يشير إلى دونالد ترامب والتآمر، بعد مرور عامين وإنفاق 42 مليون دولار.

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