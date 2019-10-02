مفاجأة.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بنهاية الموسم
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:40 م
Advertisements
عمر محمد
Advertisements
Advertisements
استقر حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اعتزال كرة القدم بالنادي الأحمر بنهاية الموسم الجاري.
واتفقت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر على أن يكون الموسم الجاري هو الأخير له مع الفريق على أن يعتزل كرة القدم ويتولي أي منصب إداري داخل القلعة الحمراء أو العمل في مجال الإعلام حسب الاتفاق بين الطرفين.
ويحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على اشراك حسام عاشور في أجزاء من بعض مباريات الأهلي السهلة حتى يكون الموسم الحالي بمثابة التكريم له والأخير في ملاعب كرة القدم وهو ما يسفر استبعاد المالي أليو ديانج في بعض الأحيان لصالح حسام عاشور.
عبر حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بعد فوز فريقه بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وأضاف عقب نهاية المباراة:"مبروك للاعبي الأهلي الرجال والجمهور الكبير، ومباراة اليوم تكون بداية لعودتهم للمدرجات مرة أخرى".
وتابع:"الجهاز الفني تولى المهمة منذ فترة قريبة ونجح في حصد اللقب بعد أسبوعين، مبروك للأهلي اللقب، ولا عزاء للحاقدين".
وواصل:"الحمد لله على المكسب، وقادرين على الفصل بين المباريات سنفرح اليوم وغدًا سنبدأ في المران استعدادًا لمباراة سموحة".
وزاد:"علينا أن نستغل عودة الجماهير في مباراة اليوم للتواجد مجددا في المباريات الأخرى".
واتفقت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر على أن يكون الموسم الجاري هو الأخير له مع الفريق على أن يعتزل كرة القدم ويتولي أي منصب إداري داخل القلعة الحمراء أو العمل في مجال الإعلام حسب الاتفاق بين الطرفين.
ويحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على اشراك حسام عاشور في أجزاء من بعض مباريات الأهلي السهلة حتى يكون الموسم الحالي بمثابة التكريم له والأخير في ملاعب كرة القدم وهو ما يسفر استبعاد المالي أليو ديانج في بعض الأحيان لصالح حسام عاشور.
عبر حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بعد فوز فريقه بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وأضاف عقب نهاية المباراة:"مبروك للاعبي الأهلي الرجال والجمهور الكبير، ومباراة اليوم تكون بداية لعودتهم للمدرجات مرة أخرى".
وتابع:"الجهاز الفني تولى المهمة منذ فترة قريبة ونجح في حصد اللقب بعد أسبوعين، مبروك للأهلي اللقب، ولا عزاء للحاقدين".
وواصل:"الحمد لله على المكسب، وقادرين على الفصل بين المباريات سنفرح اليوم وغدًا سنبدأ في المران استعدادًا لمباراة سموحة".
وزاد:"علينا أن نستغل عودة الجماهير في مباراة اليوم للتواجد مجددا في المباريات الأخرى".
Advertisements
- أزمة كبيرة في انتظار الأهلي بطلها "حسام غالي"
- "زيزو": شخصية حسام غالي قوية ونشكره على ما قدمه للأهلي
- الأهلي يضغط على حسام عاشور للاعتزال
- ديانج الأهلي يغادر القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب المالي الأوليمبي
- مران الأهلي.. فايلر يطمئن على حالة المصابين ويعقد جلسة خاصة مع عاشور
- خبر سعيد يُجبر رمضان صبحي على الغياب عن مران الأهلي
- عاجل - مفاجأت في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر
- حسام عاشور بعد الفوز بالسوبر: لا عزاء للحاقدين
- غضب لاعبي الأهلي.. تعرف على التفاصيل
- فقرة خاصة للتسليم والتسلم بشكل صحيح بين فريقين في مران الأهلي
المزيد عن: حسام عاشور الاهليتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر