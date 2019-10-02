محافظ الفيوم يوجه بإنهاء المشروعات طبقاً للشروط ووفقاً لخطة الموازنة

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أصدر اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، توجيهات لكافة مسئولي القطاعات بالمحافظة بالإسراع في إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة طبقًا للاشتراطات والمقاييس الهندسية والفنية ووفقًا لخطة الموازنة وتبعًا للجداول الزمنية المحددة، بجانب البحث عن أفضل الحلول والآليات لتنفيذ المشروعات العالقة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي ويخفف الأعباء عن كاهله، جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الذى عقد، بحضور اللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، واللواء محمد فاروق رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمقدم مصطفى محمود إبراهيم نائبًا عن المستشار العسكري، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات، وعدد من أعضاء الجهازين التنفيذي والأمني للمحافظة.



بدأ اللقاء بالسلام الوطنى، ثم كلمة لمحافظ الفيوم،أشاد فيها بالملحمة الوطنية في حب الوطن لأبناء الفيوم، والحشود الغفيرة التى شاركت في دعم ومساندة الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الرشيدة، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بكافة القطاعات وخاصة القطاعين الخدمي والتنموي.



خلال اللقاء أكد محافظ الفيوم على تكثيف الأعمال ورفع معدلات الآداء لتنفيذ الخطط الخاصة بكل قطاع في الأوقات الزمنية المحددة، وأصدر توجيهات مشددة لرؤساء مجالس المدن بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات والإشغالات من الشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة، وكلف كل مركز بعمل منظومة محددة للنظافة من خلال الجمع المنزلي، كما وجه مسئولي البيئة بدراسة أفضل الوسائل والآليات لإنشاء مدفن صحى للقمامة والمخلفات إضافة لمحطات الجمع والترحيل وخاصة بمركزى يوسف الصديق وسنورس.



كما شدد المحافظ على مضاعفة عمل لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لمراجعة المبانى الصادر بشأنها قرارات إزالة أو ترميم، لافتًا إلى سرعة حل مشكلة عمارة 11 بالشيخ حسن بحى جنوب بمدينة الفيوم وتوفير مساكن بديلة للمستحقين في إطار قانوني لحين إحلال وتجديد المبنى حفاظًا على أرواحهم.



كما أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين البيئة المبنية خاصة بمناطق الامتدادات غير المخططة على أطراف ومداخل المدن وحول الطرق الدائرية والإقليمية، من خلال تشطيب الواجهات الخارجية للمبانى القائمة والجارى تنفيذها، وكذلك عدم توصيل المرافق لأى عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها غير مكتملة التشطيب الخارجي.

