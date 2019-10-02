برلمانية: "الفقر باين بالعين المجردة.. فين تحرك الحكومة ومجلس النواب"

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أكدت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، أن الجميع يعمل على تهيئة المناخ العام للمواطنين؛ حتى يعيشوا حياة كريمة، وأن يكون هناك سلم اجتماعي واقتصادي، موضحة أن هذا هو دور المسئولين.



وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة والداخلية قاما بعدة أشياء لتوفير الأمن الغذائي، على الرغم من أنه كان دور الحكومة.



وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الطعام هو الاستراتيجية الأولى، ويليه الأمن، معلقة: "ماحدش يقدر يستحمل الجوع".



وأكدت "فهمي"، أن الحكومة والبرلمان وجميع الأجهزة في خدمة الشعب، متابعة: "الفقر باين بالعين المجردة، فين تحرك المسئولين في الحكومة والبرلمان"، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تعاون مجتمعي ووقفة حقيقية مع مؤسسات الدولة للقضاء على الفقر.



واستكملت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "إللي عايز يريح الشعب وعنده نية حقيقية يقدر يساعده بـ600 طريقة، والكل مسئول عن ذلك".



وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن العمل العام خدمة عامة وليس للتكسب المالي، معلقة: "إحنا مش بندخل وناخد المناصب دي علشان نشيل فلوس بل علشان نصرف فلوس"، مؤكدة أن التكسب من العمل العام وإهدار حقوق المواطنين "كارثة"، لافتة إلى أن مجلس النواب أصدر تشريعات، ولكن لم يتم تفعيلها، ولم تكن كافية.



