بعد حواره مع فتح الله جولن.. صحيفة تركية موالية لأردوغان تهاجم نشأت الديهي

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قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن صحيفة "يني شفق" التركية إحدى الصحف الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي أكثر صحيفة مقربة لأردوغان والأكثر تطرفا في تأييده واستخدام ألفاظ غير لائقة، قامت بشن هجومًا حادًا على الإعلامي نشأت الديهي وخصصت له صفحة كاملة لمهاجمته بسبب الحوار الذي أجراه مع الزعيم التركي فتح الله جولن.



وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن رئيس تحرير تلك الجريدة إبراهيم قره غول قد لعب دورا "قذرا" على حد وصف المعارضة التركية، حيث قام بحملة تشويه معنوي ضد أكرم إمام أوغلو اللي فاز بعمده أسطنبول وكتب عنه الآف الأكاذيب ووصفة بألفاظ كثيرة مثل العميل والجاسوس.



وأوضح الإعلامي، أن تلك الافتراءات ليس لها أساسا من الصحة والدليل هو فوزه المستحق ببلدية اسطنبول والذي أثار الكثير من الخوف لدى السلطات الحاكمة في تركيا وكان بمثابة زلزال سياسي كبير