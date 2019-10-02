أحمد موسى: "زوبع وناصر" في المستشفى بعد فشل دعوات الإخوان للتظاهر (فيديو)

Advertisements



قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك دعوات سوف تطلقها الجماعة الإرهابية ضد الدولة في عام 2020، مضيفًا: "حذرت فى 2015 من المؤامرة التي ستحدث على مصر فى 25 يناير 2020".



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن محاولات شحن المصريين ضد بلادهم بدأت باستخدام الخائن الهارب في إسبانيا محمد على، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية تحاول إرباك الشرطة والمصريين، معلقا: "لما فشلت دعواتهم الأولى أصبحوا في المستشفيات زي حمزة زوبع ومحمد ناصر تعبانين".



وأشار "موسى" إلى أن ما حدث في 2011 كانت بدايته في 2004 عن طريق حركة "كفاية"، ثم أحداث 6 إبريل في منطقة المحلة الكبرى عام 2008.



وكشف عن مخطط الجماعة لاستهداف الإعلام المصري قائلًا: "الكتائب الإلكترونية الإخوانية تستهدف نشر فيديوهات وشائعات ضد 4 إعلاميين مؤثرين في الإعلام المصري"، معلقًا: "أنا معنديش مانع من اللي هيحصل.. بس بقول للإعلاميين خدوا بالكم إحنا رسالتنا واضحة وهي دعم الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي".



وقال إن الهدف مما يقوم به تلك الجماعة هو فقدان الثقة فى الإعلام المصري والاستماع للإعلام التركي والقطري والقادم من لندن، متابعًا: "الفترة المقبلة سيتم فبركة فيديوهات للإعلاميين المصريين وأنا منهم وتتضمن أمور شخصية".



ولفت الإعلامي إلى أنه تعرض لهجوم من زوجة أيمن نور المزور حيث قال: "جابت فيديو ليا كان قديم وأنا متأثر بعد مباراة للأهلي وقالت عليا كلام غلط.. بس أنا مش هتكلم عشان هي ست".



