خالد أبوبكر: المواطن المصري يمتلك منح السلطة لأي جهة.. وهو صاحب القرار

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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن أعظم وظيفة في مصر هي أن تكون مواطن، معقبًا: "تيجي لرئيس الجمهورية وتسأله عن مشروعاته، تيجي لرئيس البرلمان وتسأله عن أدائه التشريعي، المواطن المصري يمتلك منح السلطة لأي جهة، هو صاحب القرار".



وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أنه ينتظر من رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال الفترة المقبلة، إعداد خطة طريق للدولة المصرية، لكي نعلم إلى أين يذهب مجلس النواب.



وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف هز ثقة الشعب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وهز علاقة الشعب بالجيش المصري، مؤكدًا أن هذه العلاقة لا يمكن أن تخترق مطلقًا.



ولفت إلى أن مظاهرات الشعب المؤيدة لمؤسسات الدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسلت رسالة من الشعب للرئيس، مفادها: "كرامة الرئيس من كرامة الشعب".



وأشار إلى أن الشعب المصري على وعي ودراية بالمؤامرات التي تحاك ضده، معقبًا: "هذه المؤامرات والخطط التي تحاك ضد مصر لن تكون الأخيرة وستستمر، كل أسبوع ستكون هناك خطط ومؤامرات جديدة".



وأضاف الإعلامي خالد أبو بكر، أن وعي الشعب المصري سلاح قوي وخطير ضد مخططات الجماعات الإرهابية التي تستهدف الدولة المصرية، ويجب أن نحتفل بهذا الأمر، موجهًا رسالة للأجهزة الأمنية: "الشعب المصري هو من يحميكم".





