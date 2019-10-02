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بإطلالة خضراء محتشمة.. شاهد أميرة القلوب "كيت ميدلتون" فى أحدث ظهور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:46 م
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بإطلالة خضراء محتشمة.. شاهد أميرة القلوب كيت ميدلتون فى أحدث ظهور
كيت ميدلتون
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فتحي خلاف
 
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وصل كل من دوق ودوقة كامبريدج لعقد اجتماع مع الآغا خان الرابع إمام الشيعة الإسماعيلية، الشاه كريم الحسيني في مركز الآغاخان في كينجز كروس ندن، صباح الأربعاء 2 أكتوبر.

بدت كيت ميدلتون، البالغة من العمر 37 عامًا، أنيقة في ثوبها المحتشم والطويل، برفقة زوجها الأمير ويليام، 37 عامًا، في لقاء مع الزعيم الروحي الإسلامي في مركز الآغاخان في كينجز كروس هذا الصباح. 

يستضيف الآغاخان، 82 عامًا، -في هذه المناسبة- الأميران، من أجل عرض الثقافة الباكستانية الحديثة، قبل زيارتهما الرسمية للبلاد في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث من المقرر أن يقوم الدوق والدوقة بجولة ملكية في باكستان في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر. 

صاحب السمو الآغاخان هو الإمام التاسع والأربعون لمسلمي الشيعة الإسماعيليين البالغ عددهم 20 مليونًا في العالم. كانت دوقة كامبريدج جميلة بشكل مثالي، حيث كانت ترتدي فستانًا للعلامة التجارية المعروفة ARoss Girl X Soler، والتي كان ترتديها كونتيسة ويسيكس سابقًا، الفستان مصنوع من الحرير الجورجيت، يمتاز برباط خصر أنيق وقد أطلت ميدلتون بفستان أخضر طويل بأكمام، وانتعلت حذاء أسود، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات.

ومن الناحية الجمالية لم تضع ميدلتون ميكب قوي، واكتفت بجمالها الطبيعي الذي يبرز جمال إطلالتها، وكان شعرها منسدلًا على كتفيها مما أعطى رقة لإطلالتها.

في سياق مماثل، كانت "ديلي ميل"، قد نشرت تقريرا مؤخرًا، تحدثت فيه عن مجموعة شهيرة على مواقع التواصل يطلق عليها ".

RepliKates "أو "مقلدين كيت" وأفرادها من المعجبين المتحمسين بكيت ميدلتون (Middleton Kate (الذين لا
يترددون في قضاء جزء لا بأس به من أوقاتهم وإنفاق جزء من أموالهم أيضا على محاولة محاكاة إطلالات كيت
ميدلتون ومن بين هؤلاء محامية أمريكية تعيش في واشنطن وتدعى مالوري بولينج (Bowling Mallory.

الوري بولينج 31 عاما، تحدثت عن ذلك في مقابلة لها مع الصحيفة ذاتها، وقالت: "أنا واحدة من مقلدات كيت
ميدلتون، ونحن مجتمع عالمي على شبكة الإنترنت يضم الآلاف من النساء اللاتي يقمن بمحاكاة إطلالات كيت في حياتهن اليومية العادية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لدي على صفحتي على الانستجرام، ويسعدني كثيرا مشاهدة تعليقاتهم التي تثني على إطلالاتي.

بإطلالة خضراء محتشمة.. شاهد أميرة القلوب "كيت ميدلتون" فى أحدث ظهور
بإطلالة خضراء محتشمة.. شاهد أميرة القلوب "كيت ميدلتون" فى أحدث ظهور
بإطلالة خضراء محتشمة.. شاهد أميرة القلوب "كيت ميدلتون" فى أحدث ظهور
بإطلالة خضراء محتشمة.. شاهد أميرة القلوب "كيت ميدلتون" فى أحدث ظهور
بإطلالة خضراء محتشمة.. شاهد أميرة القلوب "كيت ميدلتون" فى أحدث ظهور
بإطلالة خضراء محتشمة.. شاهد أميرة القلوب "كيت ميدلتون" فى أحدث ظهور
بإطلالة خضراء محتشمة.. شاهد أميرة القلوب "كيت ميدلتون" فى أحدث ظهور
بإطلالة خضراء محتشمة.. شاهد أميرة القلوب "كيت ميدلتون" فى أحدث ظهور
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